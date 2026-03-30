Düzce okullar tatil mi, 31 Mart Salı Düzce'de okul yok mu (DÜZCE VALİLİĞİ)?

31 Mart Salı günü Düzce'deki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Düzce Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Okulların tatil olup olmadığına dair bilgi almak için Düzce Valiliği'nin resmi internet sitesini veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

DÜZCE HAVA DURUMU

Düzce’de 31 Mart 2026 Salı günü hava, Karadeniz ikliminin etkisiyle parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı geçecek. Meteorolojik verilere göre gündüz en yüksek sıcaklık 12–13 °C, gece ise en düşük sıcaklık 5–6 °C civarında olacak.

Gün boyunca özellikle sabah saatlerinde hafif yağmur geçişleri beklenirken, öğle saatlerine doğru yağışın etkisini azaltarak yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakması öngörülüyor. Rüzgârın hafif ila orta şiddette esmesi beklenirken, nem oranının yüksek seyretmesi nedeniyle hissedilen sıcaklık biraz daha düşük olabilir.

Öğleden sonra kısa süreli güneşli aralıklar görülebilecek, ancak akşam saatlerine doğru bulutlanma yeniden artış gösterecek. Gün genelinde aralıklarla görülebilecek hafif yağışlara karşı tedbirli olunması öneriliyor.

Özetle, Düzce’de 31 Mart Salı günü parçalı bulutlu, zaman zaman hafif yağışlı ve serin bir hava etkili olacak; gündüz sıcaklıkları 12–13 °C, gece ise 5–6 °C civarında seyredecek. Dışarı çıkacak vatandaşların yanlarında hafif bir yağmurluk bulundurmaları faydalı olacak.

DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.