Düzce okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Düzce'de okul yok mu (DÜZCE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)

Güncelleme:
Düzce'de kış mevsimi etkisini hissettirmeye devam ediyor. Kent genelinde hafif kar yağışı beklenirken, 2 Ocak'ta okulların tatil olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Peki, Düzce okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Düzce'de okul yok mu? Düzce Valiliği'nden gelen son dakika açıklamaları haberimizde.

Düzce'de kış mevsimi etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji uzmanları, kent genelinde hafif kar yağışının beklendiğini belirtiyor. Özellikle 2 Ocak tarihinde Düzce'de okulların tatil olup olmayacağı konusundaki meraklı bekleyiş devam ediyor. Peki, yarın 2 Ocak Düzce'de okullar tatil mi? Detaylar...

DÜZCE HAVA DURUMU

Düzce'de bugün ve önümüzdeki günlerde hava şartları özellikle sürprizlere açık görünüyor. Meteorolojik verilere göre;

Hava: Hafif kar yağışlı

Sıcaklık: -2°C

Yağış İhtimali: %41

Rüzgar Hızı: 14 km/s

Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar eksi derecelerde seyredecek, bu nedenle vatandaşların özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olmaları öneriliyor. Kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden olabileceği için yetkililer vatandaşları önlem almaya davet ediyor.

2 OCAK DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'de öğrenciler ve veliler için en merak edilen konu, 2 Ocak'ta okulların tatil olup olmayacağı. Şu an için valilikten resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle okulların tatil edilip edilmeyeceği kesin olarak bilinmiyor.

