Haberler

Duygu Karabaş kimdir, ne iş yapıyor? Hasan Can Kaya'nın nişanlısı Duygu Karabaş kaç yaşında, nereli?

Duygu Karabaş kimdir, ne iş yapıyor? Hasan Can Kaya'nın nişanlısı Duygu Karabaş kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Duygu Karabaş ile nişanlandı. Ortaköy Feriye’de aile arasında gerçekleştirilen sade törene yaklaşık 50 kişi katıldı. Nişan fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, Duygu Karabaş’ın kim merak konusu oldu. Peki, Duygu Karabaş kimdir, ne iş yapıyor? Hasan Can Kaya'nın nişanlısı Duygu Karabaş kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Duygu Karabaş ile nişanlandı. Aile arasında gerçekleşen sade tören ve paylaşılan nişan fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Peki, Duygu Karabaş kimdir, ne iş yapıyor? Hasan Can Kaya'nın nişanlısı Duygu Karabaş kaç yaşında, nereli? Detaylar...

HASAN CAN KAYA’NIN NİŞANLISI DUYGU KARABAŞ KİMDİR?

Konuşanlar programıyla tanınan Hasan Can Kaya, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Duygu Karabaş ile nişanlandı. Nişan töreni İstanbul Ortaköy’de bulunan Feriye restoranında, aile arasında sade bir şekilde gerçekleşti. Törene yaklaşık 50 kişi katıldı. Nişan fotoğrafları sosyal medyada paylaşılırken, Karabaş’ın kim olduğu ve ne iş yaptığı merak konusu oldu.

Hasan Can Kaya, nişanlısından bahsederken “Kendisi ünlü biri değil, çok düzgün bir hayatı var. Orada huzurunu bozmak istemiyorum. Korumacı davranıyorum” ifadelerini kullandı.

DUYGU KARABAŞ KAÇ YAŞINDA?

Duygu Karabaş’ın yaşı hakkında resmi veya doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

DUYGU KARABAŞ NERELİ?

Duygu Karabaş’ın nereli olduğuna dair verilen bilgilerde herhangi bir detay yer almamaktadır.

DUYGU KARABAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Duygu Karabaş, dijital sanat ve portre çalışmaları yapmaktadır. Üzerinde çalıştığı eserleri “Duygusuz Portreler” adlı platform üzerinden sanatseverlerle buluşturmaktadır. Ayrıca bazı kaynaklarda Karabaş’ın reklamcı olduğu bilgisi yer almaktadır.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

