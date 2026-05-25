Duygu Arabacıoğlu kimdir? Bülent Şakrak’ın sevgilisi Duygu Arabacıoğlu kaç yaşında, nereli?

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak ile adı anılan Duygu Arabacıoğlu hakkında araştırmalar hız kazandı. “Bülent Şakrak’ın sevgilisi kim, Duygu Arabacıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları sosyal medyada gündem olurken, genç tasarımcının kariyeri ve özel hayatı merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DUYGU ARABACIOĞLU KİMDİR?

Duygu Arabacıoğlu, moda ve tasarım alanında çalışan bir ayakkabı tasarımcısıdır. Özellikle özgün ve el işçiliğine dayalı tasarımlarıyla tanınan Arabacıoğlu, sektörde farklı markalarla yaptığı çalışmalarla öne çıkmaktadır. Son dönemde özel hayatıyla da gündeme gelmiştir.

DUYGU ARABACIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Duygu Arabacıoğlu, 1994 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

DUYGU ARABACIOĞLU NERELİ?

Duygu Arabacıoğlu’nun doğum yeri ve memleketi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak eğitim hayatını İzmir’de tamamlamış olması nedeniyle Ege Bölgesi ile bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir.

DUYGU ARABACIOĞLU’NUN KARİYERİ

Duygu Arabacıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde moda ve tasarım eğitimi almıştır. Kariyerine ayakkabı tasarımcısı olarak devam eden Arabacıoğlu, GREYDER gibi önemli markalarda tasarımcı olarak görev yapmıştır.

El işçiliği ve özgün tasarımlarıyla dikkat çeken Arabacıoğlu, moda sektöründe kendine yer edinmiş ve profesyonel çalışmalarıyla tanınan bir isim haline gelmiştir.