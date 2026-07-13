Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamalarıyla 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, daha önce Yazıcıoğlu dosyasında "evrakta sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarıyla yargılanan eski emniyet amiri Dursun Özmen'in de gözaltına alınması dikkat çekti. Peki, Dursun Özmen kimdir? Eski emniyet amiri Dursun Özmen neden gözaltına alındı? Detaylar...

MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA YENİ DÖNEM

25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir süreç başladı.

12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen dosya kapsamında, geniş çaplı bir soruşturma yürütüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak" ile "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlarını işledikleri değerlendirilen toplam 29 şüpheli belirlendi.

Soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 kişi gözaltına alınırken, iki şüphelinin cezaevinde bulunduğu, iki şüphelinin ise yurt dışında olduğu bildirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Gözaltına alınan isimler arasında Ahmet Turhan, Bekir Cerikci, Cemal Şahin, Ebubekir S. Yüksekkaya, Sedat Kılıçaslan, Dursun Özmen, Nedim Bakırhan, Ersöz Sağlam, Nusret Memiş, Ferudun Seren, Gülseren Özişik, Halil İbrahim Açan, Hikmet Tanıl, Recep Ercan, İsmail Kaya, Kerem Mumcuoğlu, Mehmet Çağlar, Mehmet Sevdim, Melike Sinem Uçum, Suat Kaplan, Fatih Bengi, Tezcan Kaymaz, Ali Armağan, Kenan Köksal ve Şerife Armağan yer aldı.

Başsavcılık ayrıca Nihat Biçer ile İrfan Yavuz'un yurt dışında bulunduğunu ve haklarında yakalama işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

DURSUN ÖZMEN KİMDİR?

Dursun Özmen, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmalarda adı daha önce de gündeme gelen eski bir emniyet amiridir.

Resmi soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Özmen, daha önce aynı dosya kapsamında "evrakta sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" iddiaları nedeniyle yargılanan isimler arasında bulunuyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen son soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler arasında Dursun Özmen'in de yer aldığı açıklandı.

ESKİ EMNİYET AMİRİ DURSUN ÖZMEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Dursun Özmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, şüpheliler hakkında "tasarlayarak kasten adam öldürme" ile "terör örgütü üyeliği" suçlamaları kapsamında işlem yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Dursun Özmen de gözaltına alınan 25 kişi arasında yer aldı.

Soruşturma makamlarının yaptığı açıklamada, operasyonun Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmesinin ardından yürütülen kapsamlı incelemeler sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Operasyonun ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek de yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin hayatını kaybettiği olayın uzun yıllardır kamu vicdanında karşılık bulan önemli dosyalardan biri olduğunu belirterek, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü ifade etti.

Açıklamada, olayın aydınlatılması amacıyla adli ve kolluk birimlerinin koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, yıllar geçse de hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN DİĞER BİLGİLER

Soruşturmaya ilişkin paylaşılan resmi bilgilerde, şüpheliler arasında helikopter enkazındaki GPS cihazlarını sökerken görüntülendiği belirtilen ve FETÖ'nün askeri yapılanması davasından hükümlü bulunan Davut Uçum ile Aydın Özsıcak'ın da cezaevinde bulunduğu kaydedildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan ve yurt dışında olduğu tespit edilen şüphelilere ilişkin adli süreçler de eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden soruşturmaya ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak yeni açıklamaların, dosyanın ilerleyen aşamalarında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.