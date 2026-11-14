Dünyanın en iyi peyniri nedir, hangi ülkede üretiliyor? 2026'da birincilik Fransız Comté'nin

Dünyanın en iyi peyniri 2026'da Fransız Comté oldu. İspanya'nın Córdoba kentinde 12 Kasım 2026 Perşembe günü yapılan World Cheese Awards'ta 45 ülkeden gelen 5.330 peynir yarıştı ve birinciliği Jura Dağları'nda üretilip 24 ay olgunlaştırılan bir Comté aldı. Peyniri, Fransa'daki JuraFlore firması Fort des Rousses'ta olgunlaştırdı.

DÜNYANIN EN İYİ PEYNİRİ NEDİR, HANGİ ÜLKEDE ÜRETİLİYOR?

2026'nın şampiyonu, Fransa'nın doğusundaki Franche-Comté bölgesinden bir Comté: İsviçre sınırındaki Jura Dağları'nda pastörize edilmemiş inek sütünden yapılan sert bir peynir. Kalıp iki yıl rafta bekledi.

Peyniri olgunlaştıran JuraFlore, 1907'de kurulmuş bir aile firması. Kurucunun soyundan gelen Franck Arnaud ödülün ardından büyük mutluluk duyduğunu söyledi; firmanın gelecek yıl 120 yaşına gireceğini de hatırlattı.

BİRİNCİ NASIL BELİRLENDİ?

Final turunda 14 jüri üyesi peynirlere 7 üzerinden puan verdi ve sonunda Comté, bir İsviçre dağ peyniri ile daha genç bir Fransız koyun sütü peyniri 81 puanda eşitlendi. Eşitlik nasıl bozuldu? Jüri üyelerinin verdiği puanlar arasındaki farkın en az olduğu peynir birinci sayıldı. O peynir Comté'ydi.

Final jürisindeki İspanyol Rafael Domínguez González, seçimini peynirin karmaşık tadıyla açıkladı. Etkinliği sunan peynir yazarı Patrick McGuigan ise bazı kişilerin zamanı peynirin beşinci malzemesi saydığını söyledi.

WORLD CHEESE AWARDS NEDİR?

World Cheese Awards, İngiltere merkezli Guild of Fine Food'un her yıl düzenlediği uluslararası peynir yarışması. 2026'da yarışma İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Córdoba'da yapıldı.

GEÇEN YIL HANGİ PEYNİR KAZANMIŞTI?

2025'te yarışma İsviçre'nin başkenti Bern'deydi ve birinciliği yine bir İsviçre peyniri, Bergkäserei Vorderfultigen'in ürettiği Gruyère AOP aldı. Bu yıl da finalde bir İsviçre dağ peyniri vardı. Eşitlik bu kez Comté lehine bozuldu.