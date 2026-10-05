Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekmek amacıyla kutlanan Dünya Öğretmenler Günü, bugün dünyanın dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Sosyal medyada öğretmenlere yönelik teşekkür ve kutlama mesajları paylaşılırken, günün tarihi ve ortaya çıkış hikayesi de merak konusu oldu. Peki Dünya Öğretmenler Günü ne zaman, ne zamandan beri kutlanıyor? Detaylar haberimizde.

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Öğretmenler Günü, her yıl 5 Ekim tarihinde kutlanıyor. Bu yıl Pazartesi gününe denk gelen özel gün, dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen etkinlikler, törenler ve kutlama mesajlarıyla anılıyor. Öğretmenlik mesleğinin toplumdaki yerine ve önemine dikkat çekmeyi amaçlayan bu anlamlı gün, aynı zamanda öğretmenlerin emeklerine duyulan saygı ve minnetin ifadesi olarak görülüyor.

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 5 EKİM'DE KUTLANIYOR?

5 Ekim tarihinin seçilmesinin arkasında önemli bir tarihi gelişme bulunuyor. 5 Ekim 1966'da Paris'te düzenlenen özel bir hükümetlerarası konferansta, UNESCO ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından "Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı" kabul edildi. Öğretmenlerin hakları, sorumlulukları, mesleki eğitimleri ve çalışma koşullarına ilişkin uluslararası standartları belirleyen bu belge, öğretmenlik mesleği açısından bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

UNESCO, 1966 yılında kabul edilen tavsiye kararının yıl dönümünü anmak amacıyla 1994 yılında 5 Ekim'i Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan etti. O tarihten bu yana her yıl düzenli olarak kutlanan gün, bugün 100'ü aşkın ülkede çeşitli etkinliklerle anılıyor. Kutlamalar kapsamında öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar, eğitimde kalite ve öğretmenlik mesleğinin geleceği gibi konular da gündeme taşınıyor.

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN AMACI NEDİR?

Dünya Öğretmenler Günü'nün temel amacı, öğretmenlerin toplumların gelişimindeki kritik rolünü vurgulamak ve mesleğin itibarını güçlendirmektir. Bu kapsamda öğretmenlerin daha iyi koşullarda çalışabilmesi, mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve nitelikli eğitimin herkese ulaştırılması gibi hedefler ön plana çıkarılıyor. Her yıl farklı bir temayla kutlanan gün, eğitim politikalarına yön veren isimlerin ve kurumların dikkatini öğretmenlerin ihtiyaçlarına çekmeyi amaçlıyor.

TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de ise Öğretmenler Günü, Dünya Öğretmenler Günü'nden farklı olarak her yıl 24 Kasım'da kutlanıyor. Bu tarih, Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmenliği'ni kabul etmesine dayanıyor. 24 Kasım, 1981 yılından bu yana Türkiye'de resmi olarak Öğretmenler Günü şeklinde kutlanıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki öğretmenler, yıl içinde hem 5 Ekim'de hem de 24 Kasım'da özel günlerle anılıyor.

FARKLI ÜLKELERDE FARKLI TARİHLER

Dünya Öğretmenler Günü uluslararası düzeyde 5 Ekim'de kutlansa da birçok ülke, kendi tarihine ve kültürüne bağlı olarak ayrı bir ulusal öğretmenler günü belirlemiş durumda. Bazı ülkeler ulusal kutlamalarını 5 Ekim'le birleştirirken, Türkiye gibi pek çok ülke kendi özel tarihinde de öğretmenlerini onurlandırıyor.

ÖĞRETMENLERE ANLAMLI MESAJLAR

Dünya Öğretmenler Günü'nde öğrenciler, veliler ve mezunlar sosyal medya üzerinden öğretmenlerine teşekkür mesajları paylaşıyor. Okullarda düzenlenen etkinliklerle öğretmenlerin emeği takdir edilirken, hayatlara dokunan öğretmenler bu özel günde bir kez daha hatırlanıyor.