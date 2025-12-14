Dünya'nın Kurtuluş Günü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Beyaz perdedeki başarısının ardından televizyon ekranlarında da ilgiyle takip edilen Dünya'nın Kurtuluş Günü, temposu ve kurgusuyla dikkat çekiyor. Filmi izlemeyi planlayanlar için "Konusu ne?", "Oyuncu kadrosunda kimler var?" ve "Film ne anlatıyor?" gibi soruların yanıtlarını kapsamlı şekilde ele alıyoruz.

DÜNYA'NIN KURTULUŞ GÜNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıldızları yok ederek büyüyen ve devasa bir tehdide dönüşen gizemli bir uzaylı varlık, Dünya'yı hedef alır. Bu büyük felaket karşısında insanlık ağır kayıplar verir ve hayatta kalabilenler yeraltında kurulan şehirlerde yaşamaya mecbur kalır. Aradan geçen yirmi yılın ardından, uzaylı istilasına karşı verilen savaşta babasını kaybeden genç Mo Fei, insanların dikkat çekmeden, sakin ve düzenli bir yaşam sürmeyi tercih ettiği bu yeni düzende kendi halinde bir hayat yaşamaktadır.

Mo Fei'nin yolu bir grup isyancıyla kesiştiğinde ise her şey değişir. Bu karşılaşma, onu geçmişiyle yüzleşmeye ve insanlığın kaderini belirleyecek büyük bir direnişin parçası olmaya iter. Artık Dünya'nın kurtuluşu için verilen zorlu mücadelenin merkezinde Mo Fei vardır.

DÜNYA'NIN KURTULUŞ GÜNÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır:

• Chao Jiang

• Jianyu Liu

• Xiao-su Ling

• Zijia Wang