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Dünya Kupası'nda bugün maç var mı 12 Haziran Cuma?

Dünya Kupası'nda bugün maç var mı 12 Haziran Cuma?
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Dünya Kupası’nda bugün maç var mı sorusu, 12 Haziran Cuma günü futbolseverler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Turnuvanın güncel fikstürü ve karşılaşma programı merak edilirken, taraftarlar “Bugün Dünya Kupası maçları oynanacak mı?” sorusunun yanıtını öğrenmek için resmi maç takvimine odaklanıyor.

12 Haziran Cuma günü Dünya Kupası maç programı futbol gündeminin en çok merak edilen başlıklarından biri oldu. “Dünya Kupası’nda bugün maç var mı?” sorusu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanırken, sporseverler günün fikstürünü ve olası karşılaşmaları öğrenmek için güncel maç listesini takip ediyor.

12 HAZİRAN CUMA DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

Dünya Kupası heyecanı 12 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Futbolseverlerin merakla takip ettiği günün fikstüründe iki önemli mücadele dikkat çekiyor. Turnuvada sahne alacak takımlar hem grup puanları hem de üst tur hedefi için kritik bir sınav verecek.

GÜNEY KORE - ÇEKYA MAÇI SAAT 05:00’TE

Günün ilk karşılaşmasında Güney Kore ile Çekya karşı karşıya gelecek. 12 Haziran Cuma günü oynanacak mücadele saat 05:00’te başlayacak. İki ekibin de sahaya galibiyet parolasıyla çıkması beklenirken, erken saatlerde oynanacak bu maç futbolseverler için sabahın önemli karşılaşmalarından biri olacak.

KANADA - BOSNA HERSEK MAÇI SAAT 22:00’DE

Günün ikinci Dünya Kupası maçında ise Kanada ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 22:00’de başlayacak. Akşam seansında oynanacak karşılaşma, turnuvada puan tablosunu yakından etkileyecek önemli maçlardan biri olarak öne çıkıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCengiz Turan:

güzel düzenleme ha iki maç birden yapmasalar da olur ya sabah beşte mi gece yirmide mi seç birini düzelt biraz programı ama maç var işte bu kadar yeter futbolseverler için

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Haber YorumlarıGüliz Balcı:

abarttılar ya. Sadece iki maç var. Haber başlığında dünya kupası sanki adaletle paylaşılıyor gibi gösteriyo. Sabah beşte bir maç gece yirmide bir maç bu kadar da önemli değil.

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Haber YorumlarıMeltem Aydemir:

yani maç var da tam olarak kaç takım var ne zaman başlıyo bunu bi açıklasalar ya haberi okuyom ama hala kafamda soru işareti kalıyo güney kore çekya diye başlıyo ama diğer gruplar ne oluyo onlar maç yapmıyo mu acaba haber biraz eksik kalmış gibi geldi bana

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