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Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?

Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?
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Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Turnuvada grup aşamasında heyecan devam ederken, günün maç programı ve karşılaşma saatleri futbol gündeminin en çok takip edilen konuları arasında yer alıyor.

Dünya Kupası’nda bugün oynanacak maçlar futbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Kritik karşılaşmaların sahne alacağı günde takımlar üst tura çıkma yolunda önemli puanlar için mücadele ederken, günün fikstürü büyük ilgi görüyor.

DÜNYA KUPASI’NDA BUGÜN MAÇ PROGRAMI VE SAATLERİ

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı sürüyor. A ve B gruplarında kritik karşılaşmalar oynanırken, futbolseverler “Bugün hangi maç var, saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor. İşte günün maç programı ve yayın bilgileri…

ÇEKYA - GÜNEY AFRİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

A Grubu karşılaşmasında Çekya ile Güney Afrika, Atlanta’daki Mercedes-Benz Stadyumu’nda TSİ 19:00’da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele futbolseverlerle TRT 1 ekranlarında buluşacak.

İSVİÇRE - BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?

B Grubu maçında İsviçre, Los Angeles’taki SoFi Stadyumu’nda Bosna Hersek ile TSİ 22:00’de karşılaşacak. Kritik mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KANADA - KATAR MAÇI SAAT KAÇTA?

B Grubu’nun bir diğer mücadelesinde Kanada ile Katar, Vancouver’daki BC Place Stadyumu’nda TSİ 01:00’de kozlarını paylaşacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

MEKSİKA - GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA?

A Grubu’nda günün son maçında Meksika ile Güney Kore, Guadalajara’daki Akron Stadyumu’nda TSİ 04:00’te karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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