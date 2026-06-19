Dünya Kupası üçlü averaj nedir, 3'lü averaj nasıl oluyor?

Bu senaryoda üç takım arasında oluşan mini lig tablosu üzerinden puan, averaj ve atılan goller yeniden hesaplanır ve grup sıralaması buna göre belirlenir. Böylece doğrudan genel averaj yerine, sadece ilgili takımların birbirleriyle oynadığı sonuçlar belirleyici olur.

DÜNYA KUPASI GRUPLARINDA ÜÇLÜ AVERAJ SİSTEMİ

Dünya Kupası grup aşamasında üç takımın aynı puanda bitirmesi durumunda devreye giren sistem ikili averaj değil, üçlü averaj uygulaması oluyor. Bu yöntem, özellikle çekişmeli gruplarda sıralamanın daha adil şekilde belirlenmesini sağlamak için kullanılıyor ve genel tabloyu tamamen değiştirebiliyor.

Üçlü averaj sisteminde, üç takımın kendi aralarında oynadığı maçlar ayrı bir mini tablo gibi değerlendiriliyor. Puan, averaj ve atılan goller yeniden hesaplanarak sadece bu maçlar üzerinden sıralama belirleniyor ve grup sonucu bu özel hesaplamaya göre netleşiyor.