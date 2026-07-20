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Dünya Kupası madalyası altın mı, gerçek saf altın mı?

Dünya Kupası madalyası altın mı, gerçek saf altın mı?
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"Dünya Kupası madalyası altın mı, gerçek saf altın mı?" sorusu, turnuvanın ardından futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Şampiyon futbolcuların boynuna takılan altın madalyaların tamamen saf altından üretilip üretilmediği sıkça araştırılırken, FIFA'nın madalya üretiminde tercih ettiği malzeme ve madalyaların gerçek değeri de dikkat çekiyor.

FIFA Dünya Kupası'nı kazanan futbolcuların aldığı madalyalar her turnuvada büyük ilgi görüyor. Peki, Dünya Kupası madalyası altın mı, gerçek saf altından mı yapılıyor? Altın madalyaların üretiminde kullanılan malzemeler, FIFA'nın resmi uygulamaları ve madalyaların özellikleri futbolseverler tarafından merak edilmeye devam ediyor.

DÜNYA KUPASI MADALYASI ALTIN MI?

Hayır. FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takıma verilen madalyalar katı altın değildir.

• Şampiyon takım oyuncularına altın kaplama (gold-plated) kazanan madalyaları verilir.

• İkinci olan takım gümüş madalya alır.

• Üçüncü olan takım bronz madalya alır.

Şampiyonlara verilen madalyalar "altın madalya" olarak anılsa da, bunlar tamamen saf altından üretilmez. Genellikle temel metal üzerine altın kaplama uygulanır.

Karışıklık bazen Dünya Kupası kupasından kaynaklanır. FIFA Dünya Kupası Kupası ise farklıdır:

• Yaklaşık 6,175 kg ağırlığındadır.

• 18 ayar (75%) saf altından yapılmıştır.

• Kazanan takım kupayı kalıcı olarak değil, belirli bir süre için elinde tutar; daha sonra FIFA'ya iade eder ve bunun yerine kalıcı bir replika (kazananlar kupası) alır.

Kısacası:

• Madalya: Katı altın değil, altın kaplamadır.

• Kupa: 18 ayar altından yapılmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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