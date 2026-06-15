“ Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor?” sorusu, futbol tutkunlarının turnuva süresince en sık sorduğu sorular arasında bulunuyor. Dünyanın en prestijli futbol organizasyonunda karşılaşmaları canlı takip etmek isteyen izleyiciler, yayıncı kuruluş bilgilerini merak ederken maçların hangi kanal üzerinden ekranlara geldiği araştırılıyor.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Futbolseverlerin merakla takip ettiği 2026 Dünya Kupası maçlarının yayınlanacağı kanallar, ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Türkiye’de Dünya Kupası karşılaşmalarının genellikle TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Bunun yanı sıra bazı maçların dijital platformlar üzerinden de canlı izlenebilmesi gündemde.

FIFA’nın yayın haklarını ülke bazlı dağıtması nedeniyle her turnuvada olduğu gibi 2026 Dünya Kupası’nda da resmi yayıncı kuruluşlar farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle izleyicilerin güncel yayın listelerini takip etmesi büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE’DE DÜNYA KUPASI YAYIN HAKKI KİMDE?

Türkiye’de futbolseverlerin en çok tercih ettiği yayıncı kuruluşlardan biri olan TRT, geçmiş turnuvalarda olduğu gibi Dünya Kupası maçlarını şifresiz olarak ekranlara getiren ana kanal konumunda bulunuyor. 2026 Dünya Kupası için de yayın haklarının büyük bölümünün TRT’de olması bekleniyor.

Bununla birlikte bazı karşılaşmaların eş zamanlı olarak farklı platformlar veya dijital servisler üzerinden de yayınlanabileceği konuşuluyor. Resmi açıklama geldiğinde yayın planı netleşmiş olacak.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDEN CANLI İZLENEBİLİR?

Dünya Kupası maçlarını canlı izlemek isteyen futbolseverler için en güvenilir seçenekler resmi yayıncı kanallar oluyor. Türkiye’de bu yayınlar genellikle televizyon üzerinden erişilebilirken, mobil uygulamalar ve dijital platformlar da ek alternatif sunabiliyor.

Yayın haklarının lisanslı platformlarda olması nedeniyle kaçak yayınlardan uzak durulması öneriliyor. Böylece hem daha kaliteli yayın izlenebiliyor hem de yasal sorunların önüne geçiliyor.

2026 DÜNYA KUPASI İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR

2026 Dünya Kupası yaklaşırken yayın detayları da netleşmeye devam ediyor. Futbolseverler, hangi maçın hangi kanalda yayınlanacağını turnuva takvimiyle birlikte öğrenebilecek.

Resmi duyurular geldikçe yayıncı listesi kesinleşecek ve tüm karşılaşmalar net şekilde erişime açılacak.