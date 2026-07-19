Dünya Kupası kim kazandı, 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya mı, Arjantin mi oldu?

Futbol dünyasının merakla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası Finali, İspanya ile Arjantin'i karşı karşıya getirdi. Dev finalin tamamlanmasının ardından milyonlarca futbolsever, "2026 Dünya Kupası şampiyonu kim oldu?", "İspanya mı kazandı, Arjantin mi?" sorularına yanıt ararken, final maçının skoru, şampiyon takım ve karşılaşmanın öne çıkan anları büyük ilgi görüyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde şampiyon henüz belli olmadı. İspanya ile Arjantin arasında oynanan dev final TSİ 22.00'de başladı ve karşılaşma şu dakikalarda 0-0 eşitlikle devam ediyor. Futbolseverlerin "Dünya Kupası'nı kim kazandı?", "2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya mı, Arjantin mi oldu?" sorularının yanıtı ise maçın tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU HENÜZ BELLİ OLMADI

New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde İspanya ile Arjantin kozlarını paylaşıyor. Büyük heyecana sahne olan mücadelede iki ekip de kupayı müzesine götürebilmek için sahada tüm gücüyle mücadele ediyor.

MAÇTA SON DURUM

Karşılaşma devam ederken skor 0-0. Her iki takım da finalin ilk dakikalarında kontrollü bir oyun sergilerken, İspanya etkili ataklarla gol arayışını sürdürüyor. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında yaşanacak gelişmeler şampiyonu belirleyecek.

2026 DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası kupasını kaldıracak takım, İspanya - Arjantin finalinin sona ermesiyle belli olacak. Normal sürede eşitliğin bozulmaması halinde karşılaşma uzatmalara, gerekirse seri penaltı atışlarına gidecek.

MAÇ SONUCU VE ŞAMPİYONLUK GELİŞMELERİ

İspanya - Arjantin Dünya Kupası Finali'nin sonucu, kupayı kazanan takım, maçın golleri ve tüm önemli gelişmeleri sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.

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