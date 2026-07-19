Dünya Kupası kaç kilo, kaç KG, kaç gram, Dünya Kupası ağırlığı ne kadar?

Futbol tarihinin en prestijli ödülü olarak kabul edilen FIFA Dünya Kupası kupası, her turnuva döneminde yeniden gündeme geliyor. Özellikle "Dünya Kupası kaç kilo?", "Dünya Kupası kaç KG?" ve "Dünya Kupası ağırlığı ne kadar?" soruları internet üzerinde sıkça araştırılıyor. Peki, şampiyonların havaya kaldırdığı Dünya Kupası kupası tam olarak kaç kilogram geliyor? İşte kupanın ağırlığı ve dikkat çeken özellikleri.

DÜNYA KUPASI KAÇ KİLO, KAÇ KG? DÜNYA KUPASI AĞIRLIĞI NE KADAR?

Futbol dünyasının en prestijli ödülü olan FIFA Dünya Kupası kupası, her turnuvanın ardından şampiyon takımın kaptanı tarafından gökyüzüne kaldırılıyor. Bu unutulmaz anlar kadar kupanın fiziksel özellikleri de merak ediliyor. Özellikle "Dünya Kupası kaç kilo?", "Dünya Kupası kaç KG?" ve "Dünya Kupası ağırlığı ne kadar?" soruları futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, FIFA Dünya Kupası kupasının ağırlığı ne kadar ve hangi malzemeden üretiliyor?

DÜNYA KUPASI KAÇ KİLO?

FIFA Dünya Kupası kupasının ağırlığı 6,175 kilogram (yaklaşık 6,2 kg) olarak açıklanmıştır. Yaklaşık 36,8 santimetre yüksekliğe sahip olan kupa, futbol tarihinin en değerli spor ödülleri arasında yer alıyor.

DÜNYA KUPASI HANGİ MALZEMEDEN YAPILIYOR?

Dünya Kupası kupası, 18 ayar saf altından üretiliyor. Kupanın taban kısmında ise iki katman halinde malakit adı verilen yeşil renkli doğal taş bulunuyor. Tasarımında, zaferi simgeleyen iki insan figürünün dünyayı havaya kaldırdığı bir kompozisyon yer alıyor.

DÜNYA KUPASI GERÇEK ALTIN MI?

Evet, FIFA Dünya Kupası kupası gerçek altından üretilmektedir. Ancak tamamen saf altın kullanılması durumunda kupa oldukça yumuşak olacağından, dayanıklılığı artırmak amacıyla 18 ayar altın tercih edilmiştir. Bu sayede hem estetik görünüm hem de uzun ömürlü kullanım sağlanmaktadır.

ŞAMPİYON TAKIM KUPAYI SÜREKLİ ELİNDE TUTABİLİYOR MU?

Hayır. FIFA Dünya Kupası'nın orijinal kupası FIFA'nın mülkiyetinde kalmaktadır. Turnuvayı kazanan ülke, kutlamalar ve resmi organizasyonların ardından orijinal kupayı FIFA'ya teslim eder. Şampiyon ülkeye daha sonra altın kaplama resmi bir replika kupa verilir.

DÜNYA KUPASI NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Dünya Kupası kupası yalnızca altından üretilmesi nedeniyle değil, futbolun en büyük organizasyonunu temsil etmesi nedeniyle de büyük önem taşıyor. Dünyanın dört bir yanından milli takımların ulaşmayı hedeflediği bu kupa, spor tarihinin en prestijli ve sembolik ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Hem maddi değeri hem de taşıdığı manevi anlam sayesinde FIFA Dünya Kupası kupası, futbol dünyasının en ikonik simgeleri arasında yer almayı sürdürüyor.