Dünya Kupası ilk maç ne zaman, Türkiye Dünya Kupası maçları ne zaman?

Türkiye Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak sorusu, millî takımın turnuvaya katılım durumuna göre futbol gündeminin en sıcak konularından biri haline geliyor. Ay-Yıldızlı ekibin Dünya Kupası’ndaki fikstürü, eleme ve kura süreçlerinin ardından netleşirken, taraftarlar maç tarihlerini ve rakiplerini yakından takip ediyor. Türkiye’nin turnuvadaki performansı ise büyük bir merakla bekleniyor.

DÜNYA KUPASI 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası, futbolseverlere uzun soluklu bir heyecan sunmaya hazırlanıyor. Turnuva, 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve yaklaşık altı hafta sürecek maratonun ardından 19 Temmuz 2026’da oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. Dünya Kupası’nın tüm maçları ise Türkiye’de TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI İLK MAÇI NE ZAMAN?

A Millî Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin turnuvadaki ilk grup karşılaşması 14 Haziran 2026 tarihinde Avustralya ile oynanacak. BC Place Vancouver Stadı’nda gerçekleşecek mücadele, Ay-Yıldızlı ekibin grup serüvenindeki ilk sınavı olacak.

TÜRKİYE’NİN GRUP MAÇ TAKVİMİ NETLEŞTİ

Türkiye, D Grubu’nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele edecek. Millî takımın grup aşamasındaki maç programı 14 Haziran’da başlarken, ikinci karşılaşma 20 Haziran’da Paraguay’a karşı, üçüncü maç ise 26 Haziran’da ABD’ye karşı oynanacak. Taraftarlar, Ay-Yıldızlı ekibin turnuvadaki performansını büyük bir heyecanla takip edecek.

DÜNYA KUPASI 2026 AÇILIŞ MAÇI VE GENEL PROGRAM

Turnuvanın açılış karşılaşması 11 Haziran 2026 Perşembe günü Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. Mexico City’deki mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. 104 maçtan oluşan dev organizasyon, grup aşamalarından eleme turlarına kadar yoğun bir fikstürle futbol dünyasını bir araya getirecek.

ELEME TURLARI VE FİNAL PROGRAMI

Grup aşamasının ardından son 32 turuyla devam edecek turnuvada çeyrek final, yarı final ve final maçları Temmuz ayı boyunca oynanacak. Büyük final 19 Temmuz 2026 Pazar günü New York New Jersey Stadı’nda gerçekleşecek ve Dünya Kupası şampiyonu belli olacak.