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Dünya Kupası hakemlerinin kafasında kamera neden var?

Dünya Kupası hakemlerinin kafasında kamera neden var?
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında görev yapan Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun kullandığı kamera sistemi futbolseverlerin dikkatini çekti. Peki, Dünya Kupası hakemlerinin kafasında neden kamera var? Detaylar haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası, sahadaki rekabetin yanı sıra futbol teknolojilerindeki yeniliklerle de dikkat çekmeye devam ediyor. Turnuvanın açılış karşılaşmasında kullanılan yeni nesil hakem kamerası sistemi, futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki,  Dünya Kupası hakemlerinin kafasında neden kamera var? Detaylar...

DÜNYA KUPASI HAKEMLERİNİN KAFASINDA NEDEN KAMERA VAR?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapan hakemlerin kullandığı yeni ekipmanın temel amacı, maç deneyimini farklı bir boyuta taşımak olarak öne çıkıyor.

Hakemlerin iletişim kulaklıklarına entegre edilen yüksek çözünürlüklü kamera sistemi sayesinde sahadaki görüntüler doğrudan hakemin görüş açısından kaydediliyor. Böylece futbolseverler, karşılaşma sırasında yaşanan pozisyonları hakemin bulunduğu noktadan görme imkanına sahip oluyor.

İlk kez geniş çaplı şekilde Dünya Kupası organizasyonunda kullanılan bu teknoloji, turnuvanın en dikkat çeken yeniliklerinden biri olarak gösteriliyor. Özellikle açılış maçında Wilton Sampaio'nun kullandığı sistem, futbol dünyasında merak konusu haline geldi.

MAÇLAR HAKEMİN GÖZÜNDEN İZLENECEK

Yeni sistemin en dikkat çekici özelliği, izleyicilere sahadaki olayları hakemin perspektifinden sunması olarak öne çıkıyor.

Hakem kulaklığına yerleştirilen küçük boyutlu kamera, yüksek çözünürlüklü görüntü kaydı yapabiliyor. Ayrıca görüntü sabitleme teknolojisi sayesinde hareket halindeyken oluşabilecek titreşimlerin minimum seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

Bu uygulama ile birlikte futbolseverler, maçın temposunu, oyuncuların hareketlerini ve sahadaki anlık gelişmeleri doğrudan hakemin bakış açısından takip edebilecek. Böylece karşılaşmaların yayın deneyimine yeni bir perspektif kazandırılmış olacak.

FIFA'nın uygulamaya aldığı sistem, özellikle saha içerisindeki dinamiklerin farklı bir açıdan görüntülenmesine olanak tanıyor. Bu sayede izleyiciler, hakemin pozisyon alışını ve sahadaki görüş alanını daha yakından görebilecek.

TURNUVA BOYUNCA KULLANILACAK

FIFA'nın duyurduğu uygulamanın yalnızca açılış maçıyla sınırlı kalmayacağı belirtildi.

Turnuva kapsamında görev yapacak hakemlerin, Dünya Kupası boyunca bu teknolojiyle sahaya çıkacağı ifade edildi. Böylece organizasyon süresince oynanacak karşılaşmalarda hakem kamerası görüntülerinin yayın deneyiminin bir parçası olması planlanıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDeniz Tur:

yine para harcıyolar hakemlerin kafasına kamera takarken halka yardım etmeyen devlet bunların eline milyonlar akıyo da

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Haber YorumlarıFatih Aycı:

ben de böyle bi sistem olsa keşke benim işte görevde çalışırken kafama kamera takısalar ki patron bütün gün peşimde olsun

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Haber YorumlarıArif Demirel:

teknoloji güzel de bu kadar da abartmaya gerek var mı futbol futbol işte hakemin kamerası görüntüsü ne değiştirir ya

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