Dünya Kupası finali maçı ne zaman? İspanya Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol dünyasının en prestijli organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası’nda şampiyon belli oluyor. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin, kupayı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Turnuvanın en dikkat çeken iki futbol ülkesi arasında oynanacak dev mücadele, dünya genelinde milyonlarca futbolsever tarafından canlı takip edilecek. Final karşılaşması öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında “Dünya Kupası finali maçı ne zaman?”, “İspanya Arjantin maçı ne zaman”, “İspanya Arjantin maçı saat kaçta”, “İspanya Arjantin maçı hangi kanalda?” soruları bulunuyor.

DÜNYA KUPASI FİNALİ MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonu belirleyecek final mücadelesi, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak.

İSPANYA ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde oynanacak İspanya - Arjantin maçı, 19 Temmuz 2026 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

İSPANYA ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde oynanacak İspanya - Arjantin karşılaşmasının başlama saati Türkiye saatiyle (TSİ) 22.00 olarak açıklandı.

Amerika kıtasındaki yerel saat farkı nedeniyle final maçının Türkiye’deki yayın saati futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Karşılaşma, 19 Temmuz Pazar günü saat 22.00’de başlayacak.

İSPANYA ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasının Türkiye’deki resmi yayıncısı TRT olacak.

İspanya - Arjantin maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Dünya Kupası final heyecanını herhangi bir ücretli platforma ihtiyaç duymadan TRT 1 üzerinden takip edebilecek.

2026 DÜNYA KUPASI FİNALİ YAYIN BİLGİLERİ

Futbolseverlerin merak ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasının temel yayın bilgileri şu şekilde:

Karşılaşma: İspanya - Arjantin

Turnuva: 2026 FIFA Dünya Kupası Finali

Tarih: 19 Temmuz 2026 Pazar

Saat: 22.00 (TSİ)

Yayın Kanalı: TRT 1

Yayın Türü: Şifresiz, canlı yayın

İspanya ile Arjantin arasındaki final mücadelesi, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın şampiyonunu belirleyecek karşılaşma olarak futbol gündeminin en önemli başlıklarından biri olacak.