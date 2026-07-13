Dünya Kupası bitti mi, Dünya Kupası final ne zaman?

Futbolseverler arama motorlarında "Dünya Kupası bitti mi?" ve "Dünya Kupası finali ne zaman?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Dünya futbolunun en prestijli organizasyonunda heyecan doruğa ulaşırken gözler final karşılaşmasına çevrildi. Peki Dünya Kupası finali hangi tarihte oynanacak ve turnuva sona erdi mi? Merak edilen ayrıntılar haberimizde...

DÜNYA KUPASI BİTTİ Mİ, DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

"Dünya Kupası bitti mi?" ve "Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak?" soruları futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Turnuvada sona yaklaşılırken yarı final heyecanı yaşanırken, milyonlarca futbol tutkunu final maçının tarihini ve organizasyonun ne zaman tamamlanacağını araştırıyor. İşte Dünya Kupası finaline ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

DÜNYA KUPASI BİTTİ Mİ?

Hayır, Dünya Kupası henüz sona ermedi. Turnuvada çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından yarı final aşamasına geçildi. Final bileti almak isteyen takımlar kritik mücadelelere çıkarken, şampiyonluk yarışında heyecan her geçen gün artıyor.

DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Dünya Kupası final karşılaşması 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Dev finalde yarı final eşleşmelerinden galip ayrılan iki takım şampiyonluk kupasını kazanabilmek için karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ardından Dünya Kupası'nın yeni şampiyonu belli olacak.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Turnuvada yarı final mücadeleleri 14 Temmuz ve 15 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak. Bu karşılaşmaların ardından finale yükselecek iki takım kesinleşecek. Yarı finali kaybeden ekipler ise üçüncülük maçında mücadele edecek.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI HANGİ TARİHTE?

Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yarı finalde elenen iki takım turnuvayı üçüncü sırada tamamlayabilmek için sahaya çıkacak.

DÜNYA KUPASI'NDA GÖZLER FİNALE ÇEVRİLDİ

Dünya futbolunun en prestijli organizasyonunda artık geri sayım başladı. Yarı final karşılaşmalarının ardından finalde mücadele edecek ekipler belli olurken, futbolseverler 19 Temmuz'da oynanacak dev mücadelede yeni dünya şampiyonunun kim olacağını büyük bir heyecanla bekliyor.