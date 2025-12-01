Dünya Engelliler Günü ne zaman?

Toplumda engelli bireylere yönelik bilinç ve farkındalığı artırmayı amaçlayan özel günlerden biri yaklaşıyor. Dünya Engelliler Günü hangi tarihte kutlanıyor ve bu günün önemi ne? İşte merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Engelliler Günü, her yıl 3 Aralık tarihinde kutlanır. Bu özel gün, engelli bireylerin toplumda karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek, haklarını hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilmiştir.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Her yıl 3 Aralık'ta dünya genelinde çeşitli etkinlikler, paneller, farkındalık kampanyaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle engellilerle ilgili bilinç artırılır. Bu gün, engelli bireylerin yaşam kalitesini iyileştirme ve toplumda eşit haklara sahip olmalarını destekleme amacını taşır.

DÜNYA ENGELLİLER NEDİR?

Dünya Engelliler Günü, fiziksel, zihinsel, görme veya işitme engeli olan bireylerin haklarını ve toplumdaki yerlerini gündeme getiren uluslararası bir farkındalık günüdür. Engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek, fırsat eşitliğini sağlamak ve toplumda kapsayıcı bir anlayış oluşturmak için çeşitli etkinliklerle anılır.