Dünya Altın Konseyi altın tahmini ne, altın düşer mi yükselir mi?

Ekonomi dünyasının referans kurumlarından biri olan Dünya Altın Konseyi, ons ve gram altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren öngörülerini paylaştı. Enflasyon rakamları ve faiz kararlarının piyasalarda yarattığı belirsizlik ortamında, "Altın için yeni tahminler ne yönde?" başlığı altındaki analizler dijital mecralarda en çok sorgulanan konular arasına girdi. Konseyin arz-talep dengesi üzerinden kurguladığı gelecek senaryoları ve altın madenciliğinden merkez bankası rezervlerine kadar uzanan geniş kapsamlı tahminlerini sizler için derledik.

ALTINDA 13 YILIN EN SERT AYLIK DÜŞÜŞÜ: MART AYI PİYASAYI SARSTI

Dünya Altın Konseyi tarafından yayımlanan son rapor, altın piyasasında dikkat çeken bir kırılmayı ortaya koydu. Mart ayında yüzde 12 değer kaybeden altın, Haziran 2013’ten bu yana en zayıf aylık performansını sergiledi. Ons fiyatı 4.608 dolar seviyesine kadar gerilese de, değerli metal yıl genelinde yükseliş eğilimini korumayı başardı.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDA TEKNİK VE PSİKOLOJİK ETKENLER VAR

Rapora göre mart ayındaki sert geri çekilmenin temel nedeni “momentum faktörleri” oldu. Özellikle teknik göstergelerdeki tersine dönüşler, yatırımcı davranışlarında zincirleme etki yarattı.

Altın ETF’lerinden yoğun çıkışlar, vadeli piyasalarda uzun pozisyonların çözülmesi ve fiyat trendindeki kırılma, düşüşün ana tetikleyicileri olarak öne çıktı. ABD dolarındaki güçlenme ve tahvil getirilerindeki artış ise bu süreci desteklese de etkileri sınırlı kaldı.

ETF’LERDEN DEV ÇIKIŞ: 12 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Mart ayında küresel altın ETF’lerinden toplam 12 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Bu rakam yaklaşık 84 ton altına karşılık geliyor.

• Kuzey Amerika: 14 milyar dolar çıkış

• Avrupa: 0,1 milyar dolar çıkış

• Asya: 1,9 milyar dolar giriş

Özellikle Asya’daki yatırımcıların fiyat düşüşünü fırsat olarak değerlendirmesi dikkat çekti. Bu durum, piyasanın tamamen negatif bir görünüme geçmediğini gösteriyor.

VADELİ PİYASALARDA POZİSYONLAR GERİLEDİ AMA UMUT KORUNUYOR

COMEX tarafında yönetilen fonların net uzun pozisyonları mart ayında 2 milyar dolar azaldı. Ancak buna rağmen piyasada uzun pozisyon ağırlığı korunmaya devam etti.

Bu veri, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altına olan güvenini tamamen kaybetmediğini ortaya koyuyor.

YILLIK TREND HALA POZİTİF: ALTINDA HİKÂYE BİTMEDİ

Her ne kadar mart ayı sert bir düzeltmeye sahne olsa da altın, yıl genelinde halen artı bölgede bulunuyor. Bu da uzun vadeli yükseliş trendinin henüz bozulmadığını gösteriyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki süreçte:

• Küresel faiz politikaları

• Doların seyri

• Jeopolitik gelişmeler

altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

KISA VADELİ SARSINTI, UZUN VADELİ BEKLENTİLERİ GÖLGELEMİYOR

Mart ayındaki düşüş, altın piyasasında güçlü bir düzeltme olarak kayıtlara geçti. Ancak büyük resimde bakıldığında yatırımcı ilgisinin tamamen ortadan kalkmadığı ve uzun vadeli beklentilerin canlı kaldığı görülüyor.

