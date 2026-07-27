Düğün Dernek nerede çekildi, ne zaman çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Düğün Dernek filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Düğün Dernek filmini izleyecek olanların merak ettiği Düğün Dernek konusu nedir, Düğün Dernek oyuncuları kimler ve Düğün Dernek özeti gibi konuları inceliyoruz.

DÜĞÜN DERNEK NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği Düğün Dernek filmi 2013 yılında çekildi ve aynı yıl 6 Aralık'ta sinemalarda vizyona girdi. Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören yapım, milyonlarca seyirci tarafından izlenerek Türk sinemasının en başarılı komedi filmleri arasında yer aldı.

DÜĞÜN DERNEK NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filminin çekimleri ağırlıklı olarak Sivas, Erzincan ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin doğal köy atmosferini yansıtan sahneler için özellikle Erzincan'ın Kemaliye ilçesi tercih edilirken, bazı sahneler ise Sivas'ta çekildi.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Sivas'ta yaşayan İsmail'in, yurt dışından gelen oğlu Tarık'a imkânsızlıklara rağmen görkemli bir düğün yapmaya çalışmasını konu alıyor. Tarık'ın Letonya'da birlikte olduğu kadınla evlenmesi gerekirken, babası düğünün geleneklere uygun şekilde yapılmasını ister. İsmail'in yakın arkadaşları Tüpçü Fikret, Çetin ve Muallim Saffet'in de devreye girmesiyle düğün hazırlıkları birbirinden komik olaylara sahne olur

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin geniş oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Ahmet Kural – Tüpçü Fikret

• Murat Cemcir – Çetin (Çeto)

• Rasim Öztekin – İsmail

• Devrim Yakut – Hatice

• Barış Yıldız – Muallim Saffet

• Şinasi Yurtsever – Yılmaz

• İnan Ulaş Torun – Tarık

• Zerrin Sümer – Şengül Teyze

• Jelena Bolic – Marika

• Kemal İnci

• Erol Aksoy

• Reyhan İlhan

• Burak Satıbol

• Emel Sayın (Konuk oyuncu)

• Sırrı Süreyya Önder (Konuk oyuncu)

DÜĞÜN DERNEK NEDEN BU KADAR SEVİLDİ?

Anadolu kültürünü mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyan Düğün Dernek, sıcak hikâyesi, doğal oyunculukları ve unutulmaz karakterleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in uyumu ve Selçuk Aydemir'in mizah anlayışı, filmin yıllar geçmesine rağmen ilgiyle izlenmeye devam etmesini sağladı. Başarısının ardından serinin devam filmi Düğün Dernek 2: Sünnet de sinemaseverlerle buluştu.