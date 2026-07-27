Haberler

Düğün Dernek nerede çekildi, ne zaman çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Düğün Dernek nerede çekildi, ne zaman çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları kim, konusu ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Düğün Dernek filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Düğün Dernek konusu, özeti ve Düğün Dernek oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Düğün Dernek filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Düğün Dernek filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Düğün Dernek filmini izleyecek olanların merak ettiği Düğün Dernek konusu nedir, Düğün Dernek oyuncuları kimler ve Düğün Dernek özeti gibi konuları inceliyoruz.

DÜĞÜN DERNEK NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği Düğün Dernek filmi 2013 yılında çekildi ve aynı yıl 6 Aralık'ta sinemalarda vizyona girdi. Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören yapım, milyonlarca seyirci tarafından izlenerek Türk sinemasının en başarılı komedi filmleri arasında yer aldı.

DÜĞÜN DERNEK NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filminin çekimleri ağırlıklı olarak Sivas, Erzincan ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin doğal köy atmosferini yansıtan sahneler için özellikle Erzincan'ın Kemaliye ilçesi tercih edilirken, bazı sahneler ise Sivas'ta çekildi.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Sivas'ta yaşayan İsmail'in, yurt dışından gelen oğlu Tarık'a imkânsızlıklara rağmen görkemli bir düğün yapmaya çalışmasını konu alıyor. Tarık'ın Letonya'da birlikte olduğu kadınla evlenmesi gerekirken, babası düğünün geleneklere uygun şekilde yapılmasını ister. İsmail'in yakın arkadaşları Tüpçü Fikret, Çetin ve Muallim Saffet'in de devreye girmesiyle düğün hazırlıkları birbirinden komik olaylara sahne olur

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin geniş oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Ahmet Kural – Tüpçü Fikret

• Murat Cemcir – Çetin (Çeto)

• Rasim Öztekin – İsmail

• Devrim Yakut – Hatice

• Barış Yıldız – Muallim Saffet

• Şinasi Yurtsever – Yılmaz

• İnan Ulaş Torun – Tarık

• Zerrin Sümer – Şengül Teyze

• Jelena Bolic – Marika

• Kemal İnci

• Erol Aksoy

• Reyhan İlhan

• Burak Satıbol

• Emel Sayın (Konuk oyuncu)

• Sırrı Süreyya Önder (Konuk oyuncu)

DÜĞÜN DERNEK NEDEN BU KADAR SEVİLDİ?

Anadolu kültürünü mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyan Düğün Dernek, sıcak hikâyesi, doğal oyunculukları ve unutulmaz karakterleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in uyumu ve Selçuk Aydemir'in mizah anlayışı, filmin yıllar geçmesine rağmen ilgiyle izlenmeye devam etmesini sağladı. Başarısının ardından serinin devam filmi Düğün Dernek 2: Sünnet de sinemaseverlerle buluştu.  

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THY pilotundan Filenin Sultanlarına semada tebrik

THY pilotundan Filenin Sultanları'na sürpriz anons! Alkış tufanı koptu
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti

Bir anlık sinirin bedeli çok ağır oldu

Seda Sayan'dan çok konuşulacak 'Haluk Levent' açıklaması

Sözleri çok fena: Haluk Levent'i önceden tanıdığım için...
Ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan Netanyahu'ya ağır sözler: Sen manyak bir katilsin

Dünyaca ünlü oyuncunun sözleri Netanyahu'yu çileden çıkaracak

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Irak Başbakanı Zeydi yarın Türkiye'ye geliyor

Önce Beyaz Saray, sonra İran! Şimdi de Türkiye'ye geliyor