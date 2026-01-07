Düğün Dernek filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düğün Dernek filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Düğün Dernek filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Düğün Dernek filmini izleyecek olanların merak ettiği Düğün Dernek konusu nedir, Düğün Dernek oyuncuları kimler ve Düğün Dernek özeti gibi konuları inceliyoruz.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, Sivas'ın Esenyurt adlı köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık'ın yurtdışından köye dönmesiyle başlar. İlk başta bu dönüş, sadece memleket özlemi olarak yorumlanır. Ancak Tarık'ın asıl amacı farklıdır: Letonya'da birlikte olduğu Marika ile evlenmek istemektedir. Letonya'da çalışabilmesinin tek yolu evlilik olduğu için, bu kararı ailesiyle paylaşır.

İsmail, bu ani evlilik kararını duyunca, oğluna görkemli bir düğün yapmayı kendine bir onur meselesi haline getirir. Yanına köyden üç arkadaşını alır: Tüpçü Fikret, Çetin ve öğretmen Saffet. Kısıtlı maddi imkânlara rağmen, 10 gün içinde büyük bir düğün organize etmeye koyulurlar.

Fikret, Sivas'ta tanıdığını söylediği bir otelde düğünü yapacaklarını iddia eder ve oradaki resepsiyon görevlisine âşık olur. Fakat işler planlandığı gibi gitmez. Sonunda düğünün köy meydanında yapılmasına karar verilir. Ancak düğün günü gelin devenin sırtında kaybolur ve olaylar zinciri başlar. Letonya'dan gelen Marika'nın gerçek nişanlısı ve mafyası da düğünü basınca, işler tamamen çığırından çıkar ve ortaya bol kahkahalı sahneler çıkar.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Ahmet Kural – Tüpçü Fikret

• Murat Cemcir – Çetin (Çeto)

• Rasim Öztekin – İsmail

• Zerrin Sümer – Şengül Teyze

• Jelena Bolic – Marika

• Barış Yıldız – Öğretmen Saffet

• Devrim Yakut – Hatice

• Şinasi Yurtsever – Yılmaz

• İnan Ulaş Torun – Tarık (damat)

• Erol Aksoy – Nazmi Emmi

• Kemal İnci – İsmail'in abisi

• Reyhan İlhan – İsmail'in yengesi

• Lelde Dreimane – Marika'nın arkadaşı

• Toms Liepajnieks – Marika'nın arkadaşının sevgilisi

• Rihard Lepels – Marika'nın gerçek nişanlısı

• Emel Sayın – Kendisi

• Sırrı Süreyya Önder – Otel sahibi

• Korhan Herduran – Kuyumcu

• Burak Satıbol – Beyaz eşyacı

• Cemil Şahin – Cami müezzini

• Basri Albayrak – İmam

• Tuğçe Kurşunoğlu – Otel resepsiyonisti 1

• Açalya Samyeli Danoğlu – Otel resepsiyonisti 2

• Olgun Toker – Otel güvenliği

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ SONU NASIL BİTİYOR?

Düğün gecesi boyunca aksilikler birbiri ardına gelir. Gelinin kaybolması, Letonyalı mafyanın gelişi ve köydeki kaos dolu düğün atmosferi, komedi unsurlarıyla doludur. Tüm karmaşaya rağmen, film izleyiciye sıcacık bir final sunar. Köy halkının dayanışması ve dostluğun gücü sayesinde düğün tamamlanır. Final sahnesi, bütün aksiliklere rağmen sevginin ve aile bağlarının her şeyin üstesinden gelebileceğini vurgular.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Film çekimleri büyük ölçüde Sivas'ta gerçekleştirilmiştir. Özellikle düğün için hayal edilen otel sahneleri, Sivas Revag Otel'de çekilmiştir. Bu otel, filmde önemli bir mekân olup, yöresel mimarisiyle filme sıcak ve otantik bir atmosfer katmıştır. Diğer sahneler ise Esenyurt köyü başta olmak üzere Sivas'ın çeşitli köy ve kasabalarında çekilmiştir. Film, Anadolu'nun doğal güzelliklerini ve köy yaşamını mizahi bir dille yansıtır.