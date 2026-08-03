Düğün Dernek 2 Sünnet nerede çekildi, ne zaman çekildi? Düğün Dernek 2 : Sünnet filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Düğün Dernek 2 : Sünnet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Düğün Dernek 2 : Sünnet filmini izleyecek olanların merak ettiği Düğün Dernek 2 : Sünnet konusu nedir, Düğün Dernek 2 : Sünnet oyuncuları kimler ve Düğün Dernek 2 : Sünnet özeti gibi konuları inceliyoruz.

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek 2: Sünnet filminin büyük bölümü Erzincan ve Sivas'ta çekildi. İlk filmde olduğu gibi Anadolu'nun doğal atmosferini yansıtan mekanlar tercih edilirken, özellikle köy yaşamını konu alan sahneler Erzincan'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi. Filmde kullanılan doğal platolar ve yöresel mekanlar hikâyeye gerçekçi bir hava kattı.

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği Düğün Dernek 2: Sünnet, 2015 yılında çekildi. Film, çekimlerin tamamlanmasının ardından 4 Aralık 2015 tarihinde sinemalarda vizyona girerek kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaştı ve gişede önemli bir başarı elde etti.

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİNİN KONUSU NE?

İlk filmde oğlunu evlendirmek için büyük uğraş veren İsmail'in macerası bu kez sünnet telaşıyla devam ediyor. İsmail, oğlu Tarık'ın sünnet düğününü unutulmaz hale getirmek ister. Ancak Çetin, Fikret ve Hayri'nin de dahil olmasıyla birlikte işler planlandığı gibi gitmez. Birbirinden komik olayların yaşandığı filmde, dostluk, aile bağları ve Anadolu kültürü mizahi bir dille izleyiciye aktarılıyor.

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Türk sinemasının sevilen isimleri yer alıyor. Düğün Dernek 2: Sünnet'in başlıca oyuncuları şunlardır:

• Ahmet Kural – Tarık

• Murat Cemcir – Oğuz

• Rasim Öztekin – İsmail

• Şinasi Yurtsever – Yılmaz

• Barış Yıldız – Fikret

• Mehmet Emin Kadıhan – Hayri

• Açelya Topaloğlu – Dilek

• Emel Sayın

• Sadi Celil Cengiz

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET NEDEN HÂLÂ İLGİ GÖRÜYOR?

Yayınlandığı günden bu yana televizyon ekranlarında sık sık izleyiciyle buluşan Düğün Dernek 2: Sünnet, sıcak Anadolu hikâyesi, doğal diyalogları ve güçlü oyuncu performansları sayesinde yıllar geçmesine rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin uyumu ile Rasim Öztekin'in unutulmaz performansı, filmi Türk komedi sinemasının en sevilen yapımları arasına taşıyan en önemli unsurlar arasında gösteriliyor.