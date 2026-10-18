ATV ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonda Cem Öğretir'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, her bölümde yarışmacılara yönelttiği farklı türdeki sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayının ardından sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Seçeneklerin tamamının düğün ortamını çağrıştırması, sorunun cevabını tahmin etmeyi zorlaştırdı. "Düğün aşıyla" şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?

"DÜĞÜN AŞIYLA" ŞEKLİNDE BAŞLAYAN ATASÖZÜ NASIL DEVAM EDER?

A) Gelin doyurulmaz

B) Dost ağırlanmaz

C) Zurnacı susturulmaz

D) Mutfağa girilmez

Cevap: B) Dost ağırlanmaz

"DÜĞÜN AŞIYLA DOST AĞIRLANMAZ" NE DEMEK?

Sorunun doğru cevabı olan atasözü "Düğün aşıyla dost ağırlanmaz" şeklinde. Bu atasözü, başkasına ait ya da hazırda bulunan bir imkânla yapılan ikramın gerçek bir ağırlama sayılmayacağını anlatıyor. Düğünlerde herkese ikram edilen yemek, sahibinin kendi emeğiyle ya da dostu için özel olarak hazırladığı bir sofra değildir. Bu nedenle atasözü, sevilen ve değer verilen birini ağırlarken kişinin kendi imkânlarıyla, gönülden ve özenle hazırlanması gerektiğini vurguluyor. Atasözü, emeğin ve samimiyetin ikramın asıl değerini oluşturduğunu hatırlatan öğütler arasında yer alıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Türkiye'nin en uzun soluklu bilgi yarışmalarından biri olan program, yeni sezonda sunucu koltuğuna oturan Cem Öğretir ile yayın hayatını sürdürüyor. Yarışmanın geçmiş bölümlerine ATV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden ulaşılabiliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar, giderek zorlaşan 15 genel kültür sorusunu yanıtlayarak 10 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Her soruda dört seçenek bulunuyor ve yarışmacılar zorlandıkları sorularda joker haklarını kullanabiliyor. Yarışmacılar dilerse cevap vermeden yarışmadan çekilerek o ana kadar kazandıkları ödülü alabiliyor. Baraj noktaları ise yanlış cevap durumunda yarışmacının alacağı ödülü belirliyor.