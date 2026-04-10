Dubai Basket Anadolu Efes maçı hangi kanalda, Dubai Basket Anadolu Efes nereden CANLI yayınlanır?

Dubai Basket - Anadolu Efes maçı canlı yayın için geri sayım başladı. EuroLeague'de kritik bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan bu maçı kaçırmak istemeyenler, yayın kanalı ve canlı izleme seçeneklerini şimdiden araştırıyor. Peki Dubai Basket - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden izlenir?

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dubai Basket - Anadolu Efes EuroLeague maçı, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport'u; Tivibu'da 73, Turkcell TV+'ta 77 numaralı kanaldan takip edebilirsiniz. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak erişilebilir durumda.

S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus'a Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak ulaşabilirsiniz. Dijital platformlar üzerinden de canlı yayın seçeneği mevcut.

MAÇ HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dubai Basket - Anadolu Efes maçı, 10 Nisan Cuma günü saat 21:00'de başlayacak. Maçı kaçırmamak için ekran başınızda olun!

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Heyecan verici EuroLeague karşılaşması, Dubai'de yer alan Coca-Cola Arena'da oynanacak. Ev sahibi Dubai Basket, kendi seyircisi önünde Anadolu Efes'e karşı sahaya çıkacak