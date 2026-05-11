Dua Lipa Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi?

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları yaklaşırken, taraftarlar arasında en çok konuşulan iddialardan biri de dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın etkinlikte sahne alıp almayacağı oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu söylenti, özellikle sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, kulübün kutlama programına dair detaylar da merakla araştırılıyor.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray için planlanan kutlama organizasyonunda sürpriz isimlerin yer alabileceği konuşuluyor. Dua Lipa’nın sahne alacağı yönündeki iddialar henüz resmiyet kazanmazken, taraftarlar kulüpten gelecek açıklamayı bekliyor. Kutlamaların içeriği ve davetli sanatçılarla ilgili belirsizlik sürerken, bu söylenti gündemin en sıcak başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

DUA LİPA GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA GELECEK Mİ?

Gazeteci Yakup Çınar’ın aktardığı bilgilere göre, Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için dünyaca ünlü sanatçı Dua Lipa ile temas kurdu. İddiaya göre sarı-kırmızılı kulüp, kutlamalarda sahne alması için 4 şarkılık bir performans karşılığında 2.000.000 dolar teklif sundu.

DUA LIPA TEKLİFE SICAK BAKIYOR İDDİASI

Ortaya atılan iddialar arasında, Dua Lipa’nın bu yüksek teklif karşısında tamamen olumsuz bir tutum sergilemediği ve teklife sıcak baktığı da yer alıyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

KUTLAMA ORGANİZASYONUNDA SÜRPRİZ BEKLENTİSİ

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları için planladığı etkinlikte, dünya çapında ünlü isimlerin sahne alabileceği konuşulurken, Dua Lipa iddiası taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Kulübün resmi program açıklaması ise merakla bekleniyor.

Osman DEMİR
