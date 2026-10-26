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Oyuncu Helin Kandemir ile ilişkisiyle gündeme gelen futbolcu Dorukhan Toköz, özel hayatının yanı sıra futbol kariyeriyle de merak ediliyor. Eskişehir'de dünyaya gelen ve orta saha pozisyonunda görev yapan Dorukhan Toköz'ün yaşı, memleketi ve kariyer geçmişi araştırılıyor. Peki, Dorukhan Toköz kimdir, hangi takımda? Helin Kandemir'in sevgilisi Dorukhan Toköz kaç yaşında, nereli? Detaylar...

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

Dorukhan Toköz, 21 Mayıs 1996 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Türk millî futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev yapan Toköz, profesyonel futbol kariyerine Eskişehirspor'da başladı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da giydi.

DORUKHAN TOKÖZ KAÇ YAŞINDA?

21 Mayıs 1996 doğumlu Dorukhan Toköz, 26 Ekim 2026 itibarıyla 30 yaşındadır.

DORUKHAN TOKÖZ NERELİ?

Dorukhan Toköz, Eskişehir doğumludur.

DORUKHAN TOKÖZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Dorukhan Toköz'ün güncel olarak hangi takımda forma giydiğine ilişkin bilgi, güncel kulüp kayıtları üzerinden doğrulanmalıdır. Futbolcu, kariyeri boyunca Eskişehirspor, Beşiktaş ve Trabzonspor'da görev yaptı. Trabzonspor ile 2021 yılında sözleşme imzalayan Toköz, takımın 2021-2022 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğunda kadroda yer aldı.