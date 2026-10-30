Dört teknik direktörden hangisi diğerlerinden daha gençtir? Thomas Reis, İsmail Kartal, Vincenzo Italiano, Okan Buruk hangisi daha genç?

Ekran başındaki izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından yeniden gündeme geliyor. Eğlenceli formatı ve düşündüren sorularıyla öne çıkan program, izleyicilerin hem bilgilerini sınamasına hem de internette cevap aramasına neden oluyor.

DÖRT TEKNİK DİREKTÖRDEN HANGİSİ DİĞERLERİNDEN DAHA GENÇTİR?

A) Thomas Reis

B) İsmail Kartal

C) Vincenzo Italiano

D) Okan Buruk

Cevap: C) Vincenzo Italiano

Şıklarda yer alan teknik direktörler arasında en genç isim, 10 Aralık 1977 doğumlu İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano. Fiorentina ve Bologna gibi İtalyan kulüplerini çalıştıran Italiano, 2026 yılı itibarıyla 48 yaşında. Diğer şıklara bakıldığında Thomas Reis 4 Ekim 1973, Okan Buruk 19 Ekim 1973 ve İsmail Kartal ise 15 Haziran 1961 doğumlu. Buna göre Thomas Reis ve Okan Buruk 53, İsmail Kartal ise 65 yaşında bulunuyor. Dört isim arasında en yaşlısı İsmail Kartal olurken, aynı yıl doğan Thomas Reis ile Okan Buruk arasında yalnızca 15 gün fark bulunuyor.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz’la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.