Domenico Tedesco hangi takıma gitti, Bologna’ya mı gitti?

Domenico Tedesco’nun geleceği futbol dünyasında merak konusu olmaya devam ederken, İtalyan teknik adamın Bologna’ya transfer olacağı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Serie A ekibinin yeni sezon planlamasında Tedesco’yu ciddi adaylar arasında değerlendirdiği ve görüşmelerin sürdüğü öne sürülürken, “Bologna’ya mı gidiyor?” sorusu futbol kamuoyunda en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

Fenerbahçe’den ayrıldığı iddiaları sonrası boşta kalan Domenico Tedesco için İtalya’dan dikkat çeken bir haber geldi. Bologna’nın genç teknik direktörü takımın başına getirmek istediği ve temasların olumlu ilerlediği belirtilirken, transferin kısa süre içinde netleşebileceği ifade ediliyor.

DOMENICO TEDESCO İMZAYI ATIYOR: FENERBAHÇE SONRASI SÜRPRİZ TAKIM

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de görev yapan İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, sezonun bitimine kısa bir süre kala sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırmıştı. Genç teknik adamın yeni sezonda hangi takımın başına geçeceği merak konusu olurken, İtalya’dan gelen son haberler dikkat çekti.

BOLOGNA İDDİASI GÜNDEMDE

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Serie A ekibi Bologna, 40 yaşındaki teknik direktör Domenico Tedesco ile ciddi şekilde ilgileniyor. Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Bologna yönetimi, Vincenzo Italiano ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışında Tedesco’yu ön plana çıkardı ve taraflar arasında görüşmeler başladı.

GÖRÜŞMELERDE SON DURUM

Kulüp ile deneyimli teknik adam arasında temasların sürdüğü ve anlaşmanın sağlanması halinde imzaların kısa süre içinde atılabileceği ifade ediliyor. Bologna cephesinin, teknik direktör kararını hızlı bir şekilde netleştirmek istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ DİKKAT ÇEKTİ

Domenico Tedesco, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 45 karşılaşmada 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekip ile TFF Süper Kupa zaferi de yaşayarak görevini tamamlamıştı.

Osman DEMİR
