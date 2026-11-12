Doku hangi takımda oynuyor, Jeremy Doku kimdir?

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Karşılaşmayla birlikte "Doku hangi takımda oynuyor?", "Doku kimdir?" ve "Kaç yaşında, nereli?" soruları gündeme geldi. İşte Jérémy Doku hakkında bilinmesi gerekenler.

DOKU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Jérémy Doku, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyiyor. Belçikalı kanat oyuncusu, 2023 yazında Fransız ekibi Rennes'ten Manchester City'ye transfer oldu. Doku, Ağustos 2026'da Manchester City ile beş yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

DOKU KİMDİR?

Jérémy Doku, Belçikalı profesyonel futbolcu. Hızı, dar alanlardaki çalım yeteneği ve bire birdeki etkinliğiyle Avrupa futbolunun en dikkat çekici kanat oyuncuları arasında gösteriliyor. Genellikle sol kanatta görev yapan Doku, gerektiğinde sağ kanatta da oynayabiliyor.

DOKU KAÇ YAŞINDA?

Jérémy Doku, 27 Mayıs 2002'de doğdu. Belçikalı yıldız 24 yaşında.

DOKU NERELİ?

Jérémy Doku, Belçika'nın Antwerp kentinde doğdu. Gana kökenli bir ailenin çocuğu olan Doku, milli düzeyde Belçika'yı temsil ediyor.

DOKU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Jérémy Doku, futbolculuk kariyerinde şu takımlarda forma giydi:

Anderlecht

Rennes

Manchester City

Futbola Belçika'nın köklü kulübü Anderlecht'in altyapısında başlayan Doku, profesyonel kariyerine de bu kulüpte adım attı. Anderlecht'te gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, 2020'de Fransa'nın Rennes takımına transfer oldu. Rennes'te üç sezon forma giyen Doku, 2023 yazında Manchester City'ye imza attı.

DOKU BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NDA NE ZAMAN OYNADI?

Jérémy Doku, Belçika A Milli Takımı'nda ilk maçına 2020 yılında çıktı. Genç yaşta milli takıma yükselen Doku, EURO 2020'de ve 2022 Dünya Kupası'nda Belçika kadrosunda yer aldı. Doku, bugün Belçika'nın hücum hattının en önemli isimleri arasında bulunuyor.

DOKU TÜRKİYE MAÇINDA OYNUYOR MU?

Evet. Jérémy Doku, Türkiye-Belçika maçında Belçika'nın ilk 11'inde sahaya çıktı. Belçika, Türkiye karşısına Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku ve De Ketelaere'den oluşan 11'le başladı.