Doktor dizisi İmran kim, İmran'ı kim oynuyor?

"Doktor dizisinde izleyicilerin dikkatini çeken İmran karakteri hakkında araştırmalar artıyor. İmran'ı kimin oynadığını merak edenler için tüm detayları ve karakterin dizideki rolünü bu haberimizde bulabilirsiniz."

DOKTOR DİZİSİ İMRAN KİMDİR?

Eski dahiliye şefi, yeni yetkisiz doktor. Aylin'in eski kocası, Sine'nin babası, Elif'in gizli sevgilisi ama bunların hiçbiri artık bir şey ifade etmiyor. Hayat bazen tam da bitti dediğiniz yerde yeniden başlıyor…

İmran karakterini İbrahim Çelikkol oynuyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, Türkiye'nin tanınmış oyuncularından biridir ve özellikle aksiyon, dram ve polisiye dizilerindeki güçlü performanslarıyla bilinir. 1982 yılında İzmit'te doğan Çelikkol, eski bir model olarak kariyerine başlamış, ardından oyunculuğa yönelmiştir. İlk olarak televizyon dizilerinde dikkat çeken rollerde yer aldıktan sonra, sinema filmlerinde de başarılı performanslar sergilemiştir.

Kariyerinde öne çıkan bazı yapımlar şunlardır:

• Karadağlar – Erken dönem televizyon dizisi deneyimi.

• Kurtlar Vadisi Pusu – Aksiyon ve dram ağırlıklı rolüyle büyük çıkış yaptı.

• Sadece Sen – Romantik drama türünde başarılı performans.