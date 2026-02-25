Doktor Başka Hayatta dizisi ne zaman başlayacak? Doktor Başka Hayatta dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Televizyon dünyasında dengeleri değiştirmesi beklenen Doktor Başka Hayatta dizisi için heyecan giderek artıyor. Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol'u bir araya getiren yapımın yayın tarihi, dikkat çeken hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosu şimdiden gündemde. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Now'ın yeni dizisi Doktor Başka Hayatta, 8 Mart Pazar günü yayın hayatına başlıyor. Sahtekarlar dizisi için alınan final kararının ardından kanal, yeni yapımını pazar akşamı izleyiciyle buluşturma kararı aldı.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİNİN BAŞROL OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. Sıla Türkoğlu'nun, Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılmasının ardından yeni projesi olarak Doktor Başka Hayatta dikkat çekti.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİNİN KAÇ BÖLÜMÜ YAYINLANDI?

Dizinin henüz yayınlanan bir bölümü bulunmuyor. Ancak üç bölümü stoklanmış durumda ve yayın için hazır hale getirildi.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Doktor Başka Hayatta, NOW ekranlarında yayınlanacak. Kanal, diziyi pazar akşamları izleyiciyle buluşturacak.