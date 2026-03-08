Doktor 1.bölüm CANLI izleme linki var mı NOW TV?

"Doktor 1. bölüm CANLI izleme seçenekleri ile gündemde. Özellikle NOW TV kullanıcıları, dizinin yayın saatinde kesintisiz erişim sağlamak için canlı link arayışına girdi. Bu haberimizde, dizi severler için en güncel izleme yöntemlerini ve erişim ipuçlarını paylaşıyoruz."

DOKTOR DİZİSİ KONUSU NE?

Hafızanın sustuğu yerde vicdanın, sezgilerin ve insan olmanın sorumluluğunun konuştuğu "Doktor: Başka Hayatta", izleyiciyi kimlik, kader ve yeniden başlama ihtimali üzerine düşündüren güçlü bir hikayeyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Geçirdiği ağır bir saldırının ardından son 12 yılına dair hiçbir şey hatırlamadan hayata dönen Prof. Dr. İnan Kural, kendisini yabancısı olduğu bir dünyanın içinde bulur. Geçmişi artık bir sis perdesinin ardındadır; tanımadığı ilişkiler ve cevapsız sorular arasında hayatını yeniden kurmak zorundadır. Kim olduğunu hatırlamasa da, kim olacağına karar verme cesareti onun elindedir. Bu yeni yol, İnan'ı hem mesleğiyle yeniden yüzleşmeye hem de geçmişinin karanlıkta kalan parçalarını aramaya sürükler.

DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

• Prof. Dr. İnan Kural (İbrahim Çelikkol)Uzm. Dr. Elif Ateş (Sıla Türkoğlu)

• Med. Dir. Aylin Borokay (Şebnem Hassanisoughi)

• Uzm. Dr. Toprak Sönmez (Bertan Asllani)

• Prof. Dr. Ilgaz Şahin (Güven Murat Akpınar)

• Prof. Dr. Ekin Kurtulan (Ferit Aktuğ)

• Asist. Dr. Zeren Ünver (Eylül Tumbar)

• Asist. Dr. Aslı Aslansoy (Yasemin Yazıcı)

DOKTOR DİZİSİ 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mucize eseri kurtulduğu saldırının ardından 12 yıllık hafızasını kaybeden Prof. Dr. İnan Kural, gözlerini bambaşka bir hayata açar. Artık bir doktor değil, hastadır. Büyük aşkından boşanmış, ailesi dağılmıştır. Belki bir doktor olarak en tepeye tırmanmıştır ama bu yolculukta dostlarının ve çevresindeki neredeyse herkesin kalbini kırmıştır.

Nasıl olup da böylesine soğuk, neredeyse acımasız bir adama dönüştüğünü bir türlü anlayamayan İnan, tamamen yabancısı olduğu bu dünyada kendini yeniden bulmak için hastaneye döner. En alttan başlamak zorunda kalsa da yeniden ayağa kalkmaya kararlıdır.

Geçmişin acı dolu sırları ve İnan'ın işlediğini bildiği ama unuttuğu günahlar birer birer ortaya çıkarken, yeni hayatında en büyük destekçisi eski asistanı olan genç doktor Elif olur. Ancak İnan'ın bilmediği bir şey vardır: Elif'in kalbinde ona dair çok daha derin bir hikaye saklıdır.