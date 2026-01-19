Doğukan Sarıtaş kimdir? Doğukan Sarıtaş kaç yaşında, nereli?

Türk pop müziğinin genç yeteneklerinden Doğukan Sarıtaş, kısa sürede hem kendi şarkıları hem de ünlü isimlerle yaptığı düetlerle adını duyurdu. "Maşallah" gibi hitleriyle dijital platformlarda milyonlara ulaşan Sarıtaş, söz yazarlığı, besteciliği ve prodüktörlüğüyle müzikseverlerin ilgisini topluyor. Doğukan Sarıtaş kimdir, müzik kariyerine nasıl adım attı ve hangi projelerde yer aldı? Tüm merak edilenler detaylar haberin devamında yer alıyor.

DOĞUKAN SARITAŞ KİMDİR?

Doğukan Sarıtaş, özellikle Reynmen ile yaptığı "Maşallah" düetiyle geniş kitlelerin dikkatini çeken, genç ve yetenekli bir Türk pop müzik sanatçısıdır. Hem söz yazarı, besteci hem de prodüktör olarak birçok projede imzası bulunan Sarıtaş, modern pop ritimlerini geleneksel Türk müziği öğeleriyle harmanlayarak kendine özgü bir müzik tarzı oluşturmuştur. Kendi şarkılarının yanı sıra başka sanatçılarla yaptığı iş birlikleriyle de müzik dünyasında adından sıkça söz ettirmektedir.

DOĞUKAN SARITAŞ KAÇ YAŞINDA?

23 Şubat 2000 doğumlu olan Doğukan Sarıtaş, 2025 yılı itibariyle 25 yaşındadır.

DOĞUKAN SARITAŞ NERELİ?

Doğukan Sarıtaş, Kocaeli doğumludur. Bazı kaynaklarda İzmir kökenli olduğu da belirtilse de, özellikle İzmitli kimliğiyle tanınmaktadır.

DOĞUKAN SARITAŞ'IN KARİYERİ

Müzik kariyerine 2019 yılında "Hevesim Yok" adlı şarkısıyla adım atan Sarıtaş, kısa sürede dikkat çekti ve 2020'de gelen "Dayanak" ile popülerliğini artırdı. 2024 yılı, kariyerinde bir dönüm noktası oldu; Reynmen tarafından seslendirilen ve söz-müziği kendisine ait olan "Çatma Yarim" ve "Renklensin" parçaları büyük ilgi gördü. Aynı yıl çıkan "Cennet" şarkısı ise yalın sözleri ve güçlü melodisiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Sarıtaş, sadece bir söz yazarı veya besteci olmanın ötesine geçerek Türk pop müziğinde çağdaş prodüksiyon anlayışını ön plana çıkaran bir sanatçı haline geldi. Kendi projelerinde ve iş birliklerinde yenilikçi müzikal yaklaşımıyla öne çıkan Sarıtaş, Spotify'da aylık 1 milyonu aşkın dinleyiciye ulaşmakta ve sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.