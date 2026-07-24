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Doğukan Güngör kimdir? Doğukan Güngör kaç yaşında, nereli?

Doğukan Güngör kimdir? Doğukan Güngör kaç yaşında, nereli?
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Başarılı oyunculuğuyla son yılların dikkat çeken isimleri arasında yer alan Doğukan Güngör, rol aldığı projeler ve özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun yaşamı yeniden araştırılmaya başladı. Peki, Doğukan Güngör kimdir? Doğukan Güngör kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarının sevilen oyuncularından Doğukan Güngör, başarılı kariyeriyle olduğu kadar hayat hikâyesiyle de ilgi görüyor. Yer aldığı dizilerle adından söz ettiren genç oyuncunun yaşı, memleketi, eğitimi ve kariyer yolculuğu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte oyuncunun biyografisi ve kariyerine ilişkin tüm detaylar...

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?

Doğukan Güngör, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. 1 Temmuz 1996 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Güngör, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan başarılı isim, daha sonra televizyon dizilerindeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Özellikle Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Fatih Ünal karakteriyle büyük çıkış yakaladı.

DOĞUKAN GÜNGÖR KAÇ YAŞINDA?

Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

DOĞUKAN GÜNGÖR NERELİ?

Doğukan Güngör, Ankara doğumludur.

DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN KARİYERİ

Doğukan Güngör, profesyonel oyunculuk kariyerine 2017 yılında Savaşçı dizisiyle başladı. Ardından Meryem, Zümrüdüanka ve Hakim gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Kariyerindeki en önemli çıkışını ise Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Fatih Ünal karakteriyle gerçekleştirdi. Başarılı oyuncu, televizyon projelerinin yanı sıra tiyatro çalışmalarını da sürdürerek kariyerine yeni projelerle devam etmektedir.

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