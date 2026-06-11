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Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, Doğanın Kanunu Urla’da mı İzmir'de mi çekildi?

Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, Doğanın Kanunu Urla’da mı İzmir'de mi çekildi?
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“Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, setleri nerede?” sorusu, yeni dizinin yayın öncesi en çok merak edilen detayları arasında yer alıyor. İzleyiciler, Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın başrollerinde yer aldığı yapımın çekim lokasyonlarını araştırırken, dizinin hangi şehir ve bölgelerde çekildiği de gündem oldu. Yapım ekibinden gelen bilgiler, çekimlerin doğal atmosferiyle dikkat çektiğini gösteriyor.

Yeni sezonun dikkat çeken projelerinden “Doğanın Kanunu” için “setler nerede kuruluyor?” sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Dizinin çekim yerleri merak edilirken, İstanbul ve sahil bölgelerinde gerçekleştirilen sahnelerin hikâyeye görsel bir zenginlik kattığı belirtiliyor. İzleyiciler, dizinin gerçek mekanlarda çekilip çekilmediğini öğrenmek için resmi açıklamalara odaklanmış durumda.

DOĞANIN KANUNU İZMİR’DE HAYAT BULDU

“Doğanın Kanunu” dizisi, İzmir’in doğal güzellikleriyle öne çıkan Urla ilçesinde çekiliyor. Son yıllarda yapımcıların dikkatini çeken Urla; bağları, zeytinlikleri ve kırsal dokusuyla dizi ve film projeleri için önemli bir merkez haline geldi. Ege’nin kendine özgü ışığı ve geniş doğal alanları, dizinin görsel atmosferine güçlü bir katkı sağlıyor.

DOĞANIN KANUNU ÇEKİM MEKANLARI NASIL BİR YER?

Dizinin çekimlerinin yapıldığı Urla, deniz ve kırsal yaşamın iç içe geçtiği özel bir bölge olarak dikkat çekiyor. Bağ evleri, çiftlikler ve doğal araziler, hikâyenin merkezinde yer alan şehirden kıra uzanan dönüşüm temasını destekliyor. Özellikle Doğa karakterinin lüks yaşamdan doğayla iç içe bir hayata geçişi, bu mekanlarda daha gerçekçi bir şekilde yansıtılıyor.

DOĞAL ORTAM DİZİYE GERÇEKÇİLİK KATIYOR

Urla’nın doğal yapısı, dizinin atmosferini güçlendiren en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Açık alanlarda yapılan çekimler, sahnelere sıcak ve samimi bir hava kazandırırken, izleyiciye de daha gerçekçi bir hikâye sunulmasını sağlıyor. Ege’nin doğal dokusu, yapımın dramatik yapısıyla uyumlu bir görsel dünya oluşturuyor.

DOĞANIN KANUNU NEDEN URLA’DA ÇEKİLDİ?

“Doğanın Kanunu” için Urla’nın tercih edilmesi birçok faktöre dayanıyor. İlçenin sakin yaşam tarzı, geniş bağ arazileri ve doğal güzellikleri, çiftlik temalı bir hikâye için ideal bir ortam sunuyor. Ayrıca İzmir’e yakın konumu sayesinde set ekibinin ulaşımı kolaylaşırken, Urla’nın son yıllarda artan yapım trafiği de bölgeyi cazip hale getiriyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFadıl Demirtaş:

Haberden anlaşıldığı kadarıyla dizi Urla'da çekilmek için iyi seçilmiş görünüyor. İzmir'in doğal güzellikleri yapımı destekliyor ve hikayeye de uygun bir ortam sağlamış. Tabi ki setlerdeki işçilik ve oyuncu performansı da önemli ama mekânın bu kadar uygun olması yapımı başarılı kılabilir diye düşünüyorum. Başarılı olmasını umuyoruz.

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Haber YorumlarıMelda Kekedeniz:

aha işte böyle olur iş avrupa'da olsa öyle mi yaparlardı uzun zamandır mekan seçimi yapıyorlarmış da niye kendi ülkemizde kaliteyi ariyom

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Haber YorumlarıMurat Sevinç:

valla bu urla da çok güzel görünüyo da alperen duymazın oynayıp oynamaması çok önemli tabii ki oyunculuk önemli ama mekân da çok etkiliyo heralde bu kadar doğal ortam olunca daha iyi çıkıyo mu acaba

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