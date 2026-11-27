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Beşiktaş'ın kalesini koruyan Doğan Alemdar, futbol kariyeri ve geçmişte forma giydiği takımlarla futbolseverlerin araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Kayserispor altyapısında yetişen ve kariyerinde Fransa deneyimi de bulunan milli kalecinin yaşı, memleketi ve futbol geçmişi merak ediliyor. Peki, Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? Detaylar...

DOĞAN ALEMDAR KİMDİR?

Doğan Alemdar, 29 Ekim 2002 tarihinde Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dünyaya geldi. Kaleci mevkisinde görev yapan Türk futbolcu, profesyonel kariyerine Kayserispor'da başladı. Genç yaşta A takıma yükselen Alemdar, 2021 yılında Fransa'nın Rennes takımına transfer olarak kariyerini yurt dışında sürdürmeye başladı.

Rennes'in ardından Troyes'te kiralık olarak forma giyen milli kaleci, Türkiye'ye döndükten sonra Başakşehir kadrosuna katıldı. 8 Temmuz 2026 tarihinde Beşiktaş ile dört yıllık sözleşme imzalayan Alemdar, siyah-beyazlı takımın kadrosuna dahil oldu.

DOĞAN ALEMDAR KAÇ YAŞINDA?

29 Ekim 2002 doğumlu olan Doğan Alemdar, 27 Kasım 2026 itibarıyla 24 yaşındadır. Futbol kariyerine henüz çocuk yaşlarda Kayserispor altyapısında başlayan Alemdar, genç yaşta profesyonel futbol deneyimi kazandı.

DOĞAN ALEMDAR NERELİ?

Doğan Alemdar, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde doğdu. Futbola da doğduğu şehirde başlayan milli kaleci, Kayserispor altyapısında yetişti. Türkiye Futbol Federasyonunun kayıtlarında da futbolcunun doğum yeri Kocasinan olarak yer alıyor.

DOĞAN ALEMDAR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol kariyerine Kayserispor altyapısında başlayan Doğan Alemdar, profesyonel olarak da aynı kulübün formasını giydi. 2021 yılında Fransa'nın Rennes takımına transfer olan kaleci, 2023-2024 sezonunda Troyes'te kiralık olarak görev yaptı.

2025 yılında İstanbul Başakşehir'e transfer olan Alemdar, Temmuz 2026'da Beşiktaş'a katıldı.

Doğan Alemdar'ın kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

- Kayserispor: Altyapısında yetişti ve profesyonel kariyerine başladı.

- Rennes: 2021 yılında Fransa ekibine transfer oldu.

- Troyes: 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giydi.

- İstanbul Başakşehir: Eylül 2025'te kadrosuna katıldı.

- Beşiktaş: 8 Temmuz 2026'da dört yıllık sözleşme imzaladı.

DOĞAN ALEMDAR MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Doğan Alemdar, Türkiye'yi farklı yaş kategorilerinde temsil etti. Genç milli takım seviyelerinde forma giyen kaleci, 2022 yılında A Milli Takım kadrosunda da görev aldı. UEFA'nın oyuncu kayıtlarında Alemdar'ın Türkiye adına A Milli Takım formasını giydiği bilgisi yer alıyor.