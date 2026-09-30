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Doğan Akın kimdir? TV 24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın kaç yaşında, nereli?

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Doğan Akın kimdir? TV 24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın kaç yaşında, nereli?
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T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın ismi gündemin ardından merak konusu oldu. Akın'ın kim olduğu, yaşı ve nereli olduğu gibi bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Doğan Akın kimdir? TV 24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, gündeme gelmesinin ardından hakkında araştırma yapılan isimlerden biri oldu. Akın'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki,  Doğan Akın kimdir? TV 24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın kaç yaşında, nereli? İşte detaylar.

TV 24 GENEL YAYIN YÖNETMENİ DOĞAN AKIN KİMDİR?

Doğan Akın, 1964 yılında Ankara'da doğan Türk gazetecidir. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Bölümü'nden mezun oldu.

Doğan Akın, 2009 yılında kurduğu ve internet üzerinden yayın yapan T24'ün genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

Akın, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Cumhuriyet gazetesinin Ankara bürosunda çalışmaya başladı. 1993 yılında gazetenin Ankara haber müdürlüğüne getirildi.

1996 yılında Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan "Yolsuzluk Devlet Zirvesinde" başlıklı haber dizisiyle Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü'nü aldı.

DOĞAN AKIN KAÇ YAŞINDA?

Doğan Akın, 1964 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.

DOĞAN AKIN NERELİ?

Doğan Akın, Ankara doğumludur. 1964 yılında Ankara'da dünyaya gelen Akın, gazetecilik kariyerine de Ankara'da başlamıştır.

1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Bölümü'nden mezun olan Akın, aynı yıl Cumhuriyet gazetesinin Ankara bürosunda çalışmaya başladı.

DOĞAN AKIN'IN ÖDÜLLERİ

Doğan Akın'ın aldığı ödüller arasında 1991 yılında TGC Başarı Ödülü ve 1996 yılında TGC Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü bulunmaktadır.

1996 yılında aldığı Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan "Yolsuzluk Devlet Zirvesinde" başlıklı haber dizisiyle verildi.

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