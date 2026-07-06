Çevreye duyarlı atık yönetimini destekleyen Depozito Yönetim Sistemi kapsamında kullanılan DOA Geri Dönüşüm İade Makinesi, belirlenen kriterlere uygun ambalajların iade edilmesini sağlayan uygulamalardan biridir. İade işlemleri hem DOA İade Merkezleri hem de DOA İade Makineleri üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Peki, DOA geri dönüşüm iade makinesine neler konur? DOA hangi ürünleri kabul ediyor? Detaylar...

DOA GERİ DÖNÜŞÜM İADE MAKİNESİNE NELER KONUR?

DOA Geri Dönüşüm İade Makinesi'ne yalnızca belirlenen kriterleri karşılayan boş içecek ambalajları iade edilebilir.

İade edilebilen ambalajların taşıması gereken özellikler şunlardır:

Tek kullanımlık ambalaj olması,

0,10 litre ile 3,01 litre arasında hacme sahip olması,

PET, cam veya alüminyum şişe ya da kutu ambalajlı ürün olması,

Ambalaj üzerinde DOA İşareti bulunması,

Ambalajın boş durumda olması.

Bu şartları karşılayan ambalajlar DOA İade Makinesi veya DOA İade Merkezi aracılığıyla sisteme teslim edilebilir.

Bir kullanıcı, günlük en fazla 200 adet uygun ambalaj iadesi gerçekleştirebilir.

DOA HANGİ ÜRÜNLERİ KABUL EDİYOR?

DOA sistemi yalnızca belirlenen teknik özelliklere sahip içecek ambalajlarını kabul etmektedir.

Kabul edilen ürün grupları şunlardır:

0,10 litre ile 3,01 litre arasında bulunan PET şişeler,

0,10 litre ile 3,01 litre arasında bulunan cam şişeler,

0,10 litre ile 3,01 litre arasında bulunan alüminyum kutular.

Bununla birlikte, kabul edilecek tüm ambalajların üzerinde DOA İşareti bulunması zorunludur. Sisteme yalnızca boş ambalajlar teslim edilebilmektedir.

Günlük iade hakkı ise kişi başına 200 adet ambalaj ile sınırlandırılmıştır.

DOA GERİ DÖNÜŞÜM İADE MAKİNESİ NEREDE VAR?

İade işlemleri, DOA İade Merkezi veya DOA İade Makinesi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Kullanıcılar kendilerine en yakın iade noktasını öğrenmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilir:

DOA Mobil Uygulaması ana sayfasında yer alan "İade Noktası Bul" butonuna giriş yapmak,

DOA internet sitesinde bulunan "Nasıl Çalışır?" menüsü altında yer alan "Nereye İade Ederim?" sayfasını açmak.

Harita üzerinden uygun iade noktası seçildikten sonra kullanıcılar dilerse ilgili noktaya ulaşmak için yol tarifi de alabilir.

Bu yöntemlerle en yakın DOA İade Merkezi veya DOA Geri Dönüşüm İade Makinesi konumu görüntülenerek iade işlemi gerçekleştirilebilir.