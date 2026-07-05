DOA Diyarbakır geri dönüşüm iade noktaları nerede, Diyarbakır'da depozitolu pet şişe iade yeri nerede?

Depozitolu PET, cam ve alüminyum ambalajların geri dönüşüme kazandırılmasını amaçlayan sistem sayesinde kullanıcılar hem çevreye katkı sağlıyor hem de depozito bedellerini geri alabiliyor. Diyarbakır'da bulunan DOA iade noktalarına mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

DİYARBAKIR'DA DEPOZİTOLU PET ŞİŞE İADE YERİ NEREDE?

Diyarbakır'da depozitolu ambalajlar, DOA İade Makinesi veya DOA İade Merkezi bulunan noktalarda teslim edilebiliyor. En yakın iade noktası, DOA mobil uygulamasındaki "İade Noktası Bul" bölümü üzerinden kolaylıkla görüntülenebiliyor.

Bunun yanı sıra DOA'nın resmi internet sitesindeki "Nereye İade Ederim?" sayfası kullanılarak harita üzerinden en yakın iade merkezi bulunabiliyor ve yol tarifi alınabiliyor.

DOA İADE MAKİNESİ NASIL KULLANILIR?

İşlem yapmak isteyen kullanıcılar önce DOA İade Makinesi ekranından sistemi başlatıyor. Daha sonra mobil uygulamadaki "İade Et" seçeneği kullanılarak oluşturulan karekod okutuluyor.

Boş depozitolu ambalajlar makinenin haznesine tek tek bırakıldıktan sonra sistem işlemi tamamlıyor ve depozito tutarı otomatik olarak DOA Cüzdan hesabına yükleniyor.

HANGİ AMBALAJLAR İADE EDİLEBİLİYOR?

DOA sistemi kapsamında 0,10 litre ile 3,01 litre arasındaki tek kullanımlık PET şişeler, cam şişeler ve alüminyum içecek kutuları kabul ediliyor.

İade işleminin gerçekleşebilmesi için ambalajların üzerinde DOA depozito işaretinin bulunması gerekiyor. İşareti bulunmayan ürünler sistem tarafından kabul edilmiyor.

GÜNLÜK İADE LİMİTİ KAÇ ADET?

Kullanıcılar, Depozito Yönetim Sistemi kapsamında günlük en fazla 200 adet ambalaj iadesi gerçekleştirebiliyor. Günlük limit aşıldığında kalan ambalajlar aynı gün içerisinde işleme alınmıyor.

DOA CÜZDAN VE ÇEVRESEL KAZANIMLAR NASIL TAKİP EDİLİR?

İade edilen ambalajlar karşılığında kazanılan depozito tutarı DOA Cüzdan bölümünde görüntülenebiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, mobil uygulamada yer alan "Aylık Çevresel Kazanımlarım" ekranı ile internet sitesindeki "Çevresel Kazanımlar" bölümünden bugüne kadar geri dönüşüme kazandırdıkları ambalaj sayılarını ve çevreye sağladıkları katkıyı takip edebiliyor.

DİYARBAKIR DOA İADE NOKTALARI:

DOA iade noktalarını öğrenmek için DOA uygulamasını indirin, uygulama ana menüsünde yer alan "İade Noktası Bul" bölümünü açın.