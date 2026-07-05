DOA Çorum geri dönüşüm iade noktaları nerede, Çorum'da depozitolu pet şişe iade yeri nerede?

DOA sistemi sayesinde depozito işareti taşıyan ambalajlar geri dönüşüme kazandırılırken kullanıcılar da depozito bedellerini dijital cüzdanlarına aktarabiliyor. Çorum'daki iade noktaları mobil uygulama ve resmi internet sitesi üzerinden kolayca sorgulanabiliyor.

ÇORUM'DA DEPOZİTOLU PET ŞİŞE İADE YERİ NEREDE?

Çorum'da DOA İade Makinesi veya DOA İade Merkezi bulunan noktalara depozitolu PET, cam ve alüminyum ambalajlar teslim edilebiliyor.

En yakın iade noktasını öğrenmek isteyen kullanıcılar DOA mobil uygulamasındaki "İade Noktası Bul" ekranını ya da resmi internet sitesindeki "Nereye İade Ederim?" haritasını kullanabiliyor.

DOA İADE MAKİNESİ NASIL KULLANILIR?

İade işlemi, makine ekranından başlatılıyor. Daha sonra DOA mobil uygulamasındaki "İade Et" seçeneği kullanılarak oluşturulan karekod okutuluyor.

Boş ambalajlar tek tek makineye bırakıldıktan sonra sistem işlemi tamamlıyor ve depozito tutarı kullanıcının DOA Cüzdan hesabına yükleniyor.

HANGİ AMBALAJLAR İADE EDİLEBİLİR?

0,10 litre ile 3,01 litre arasındaki tek kullanımlık PET, cam ve alüminyum içecek ambalajları sistem kapsamında kabul ediliyor.

İade işleminin gerçekleşebilmesi için ambalaj üzerinde DOA depozito işaretinin bulunması gerekiyor.

GÜNLÜK İADE LİMİTİ KAÇ ADET?

Kullanıcılar günlük en fazla 200 adet depozitolu ambalaj iadesi yapabiliyor. Limit aşıldığında kalan ürünler aynı gün içerisinde sisteme kabul edilmiyor.

DOA CÜZDAN VE ÇEVRESEL KAZANIMLAR NASIL TAKİP EDİLİR?

İade edilen ambalajlar karşılığında kazanılan depozito tutarları DOA Cüzdan üzerinden görüntülenebiliyor.

Ayrıca uygulamadaki çevresel kazanımlar ekranı sayesinde geri dönüşüme kazandırılan ambalaj sayıları ve çevreye sağlanan katkı ayrıntılı olarak takip edilebiliyor.

ÇORUM DOA İADE NOKTALARI:

DOA iade noktalarını öğrenmek için DOA uygulamasını indirin, uygulama ana menüsünde yer alan "İade Noktası Bul" bölümünü açın.