DOA Çankırı geri dönüşüm iade noktaları nerede, Çankırı'da depozitolu pet şişe iade yeri nerede?

Çevrenin korunmasına katkı sağlamayı amaçlayan Depozito Yönetim Sistemi kapsamında, üzerinde DOA işareti bulunan PET, cam ve alüminyum ambalajlar belirlenen noktalarda teslim edilebiliyor. Çankırı'da en yakın iade merkezlerine hem mobil uygulama hem de internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

ÇANKIRI'DA DEPOZİTOLU PET ŞİŞE İADE YERİ NEREDE?

Çankırı'da depozitolu ambalajlar, DOA İade Makinesi veya DOA İade Merkezi bulunan noktalara teslim edilebiliyor. Vatandaşlar, kendilerine en yakın iade noktasını DOA mobil uygulamasındaki "İade Noktası Bul" özelliği üzerinden görüntüleyebiliyor.

Alternatif olarak DOA'nın resmi internet sitesinde yer alan "Nereye İade Ederim?" sayfası kullanılarak harita üzerinden en yakın iade merkezleri bulunabiliyor ve yol tarifi alınabiliyor.

DOA İADE MAKİNESİ NASIL KULLANILIR?

İade işlemi için öncelikle DOA İade Makinesi ekranından işlem başlatılıyor. Daha sonra mobil uygulamadaki "İade Et" seçeneği kullanılarak ekranda çıkan karekod okutuluyor.

Ardından boş depozitolu ambalajlar makinenin haznesine tek tek yerleştiriliyor. İşlem tamamlandığında depozito bedeli otomatik olarak kullanıcının DOA Cüzdan hesabına aktarılıyor.

HANGİ AMBALAJLAR İADE EDİLEBİLİR?

Sistem kapsamında 0,10 litre ile 3,01 litre arasındaki tek kullanımlık PET şişeler, cam şişeler ve alüminyum içecek kutuları iade edilebiliyor.

Ancak yalnızca üzerinde DOA depozito logosu bulunan ambalajlar sisteme kabul ediliyor. İşareti bulunmayan ürünler iade kapsamına alınmıyor.

GÜNLÜK İADE LİMİTİ KAÇ ADET?

DOA sistemi kapsamında kullanıcılar bir gün içerisinde en fazla 200 adet ambalaj iadesi gerçekleştirebiliyor. Günlük limitin üzerindeki iadeler aynı gün içinde işleme alınmıyor.

DOA CÜZDAN VE ÇEVRESEL KAZANIMLAR NASIL TAKİP EDİLİR?

İade sonrasında kazanılan depozito bedelleri DOA mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden DOA Cüzdan bölümünde görüntülenebiliyor.

Bunun yanında kullanıcılar, "Aylık Çevresel Kazanımlarım" ekranı sayesinde bugüne kadar geri dönüşüme kazandırdıkları PET, cam ve alüminyum ambalaj sayılarını da takip edebiliyor.

ÇANKIRI DOA İADE NOKTALARI:

DOA iade noktalarını öğrenmek için DOA uygulamasını indirin, uygulama ana menüsünde yer alan "İade Noktası Bul" bölümünü açın.