DOA Bolu geri dönüşüm iade noktaları nerede, Bolu'da depozitolu pet şişe iade yeri nerede?

Çevre dostu uygulamalar kapsamında hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi, Bolu'da da birçok noktada kullanılmaya başlandı. Bu kapsamda "DOA geri dönüşüm noktaları Bolu'da nerelerde?" ve "Depozitolu pet şişe iade yeri neresi?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Bolu'da DOA cihazlarının bulunduğu noktalar ve ambalaj iade sürecine dair detaylar.

BOLU'DA DEPOZİTOLU PET ŞİŞE İADE YERİ NEREDE?

Depozitolu ambalajlar, DOA İade Makinesi veya DOA İade Merkezi bulunan noktalara teslim edilebiliyor. Bolu'daki en yakın iade noktasını öğrenmek isteyen kullanıcılar, DOA mobil uygulamasında yer alan "İade Noktası Bul" bölümünü kullanabiliyor.

Ayrıca DOA'nın internet sitesindeki "Nereye İade Ederim?" sayfası üzerinden de harita yardımıyla en yakın iade merkezleri görüntülenebiliyor ve yol tarifi alınabiliyor.

DOA İADE MAKİNESİ NASIL KULLANILIR?

Depozitolu ambalaj iadesi yapmak isteyenlerin öncelikle DOA İade Makinesi'nin ekranına dokunarak işlemi başlatması gerekiyor. Daha sonra DOA mobil uygulamasındaki "İade Et" butonuna tıklanıyor ve makinede görünen karekod cep telefonuyla okutuluyor.

Ardından depozitolu boş ambalajlar makinenin besleme haznesine tek tek yerleştiriliyor. İşlem tamamlandığında depozito bedeli anında kullanıcının DOA Cüzdanı'na aktarılıyor.

HANGİ AMBALAJLAR İADE EDİLEBİLİYOR?

Sistem kapsamında 0,10 litre ile 3,01 litre arasında değişen tek kullanımlık PET, cam ve alüminyum şişe veya kutu ambalajlı ürünler iade edilebiliyor.

Ancak iade edilecek ambalajların üzerinde DOA işaretinin bulunması gerekiyor. İşaret taşımayan ambalajlar sistem kapsamında kabul edilmiyor.

GÜNLÜK İADE LİMİTİ KAÇ ADET?

DOA sistemi kapsamında kullanıcılar günlük en fazla 200 adet ambalaj iade edebiliyor. Belirlenen limitin üzerindeki iadeler aynı gün içerisinde işleme alınmıyor.

DOA CÜZDAN VE ÇEVRESEL KAZANIMLAR NASIL TAKİP EDİLİR?

İade işlemi sonrasında yüklenen depozito bedelleri DOA mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden DOA Cüzdan bölümünden görüntülenebiliyor.

Bunun yanı sıra kullanıcılar, uygulamadaki "Aylık Çevresel Kazanımlarım" alanından ya da internet sitesindeki "Çevresel Kazanımlar" menüsünden bugüne kadar iade ettikleri cam, PET ve alüminyum ambalaj sayılarını da takip edebiliyor. Bu sayede hem kazanılan depozito tutarı hem de geri dönüşüme sağlanan çevresel katkı düzenli olarak görüntülenebiliyor.

BOLU DOA İADE NOKTALARI:

DOA iade noktalarını öğrenmek için DOA uygulamasını indirin, uygulama ana menüsünde yer alan "İade Noktası Bul" bölümünü açın.