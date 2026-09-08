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DKTT GRUBU ÜYELERİ KİMLER? Dolu Kadehi Ters Tut grubunda kimler var?

DKTT GRUBU ÜYELERİ KİMLER? Dolu Kadehi Ters Tut grubunda kimler var?
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Alternatif müzik sahnesinin dikkat çeken gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut, kısaca DKTT adıyla geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor. Kendine özgü müzik tarzı ve şarkılarıyla öne çıkan grubun üyeleri de müzikseverler tarafından merak ediliyor. Peki, DKTT grubu üyeleri kimler? Dolu Kadehi Ters Tut grubunda kimler var, solisti kim?

Türkçe alternatif müziğin sevilen grupları arasında yer alan Dolu Kadehi Ters Tut, müzik kariyeri boyunca kendine özgü tarzıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. 2014 yılında kurulan grubun özellikle Uğurhan Özay ve Mürsel Oğulcan Ava'dan oluşan yapısı dikkat çekiyor. Dolu Kadehi Ters Tut grubunda kimler var? DKTT'nin solisti kim, grupta hangi isimler yer alıyor? İşte merak edilen detaylar...

DKTT GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

Dolu Kadehi Ters Tut (DKTT), Uğurhan Özay ve Mürsel Oğulcan Ava'dan oluşan iki kişilik bir müzik grubudur. Uğurhan Özay grupta vokal görevini üstlenirken, Mürsel Oğulcan Ava gitar, geri vokal ve prodüksiyon çalışmalarında yer alıyor. Grup, sahne performanslarında farklı müzisyenlerden de destek alabiliyor.

DOLU KADEHİ TERS TUT GRUBUNDA KİMLER VAR?

Dolu Kadehi Ters Tut'un temel kadrosunda Uğurhan Özay ve Mürsel Oğulcan Ava bulunuyor. İkili, grubun müzik üretiminin yanı sıra klip ve prodüksiyon çalışmalarında da aktif rol üstleniyor.

ŞARKILARI HANGİLERİ?

Dolu Kadehi Ters Tut'un öne çıkan şarkıları arasında şunlar yer alıyor:

  • Belki
  • Evim
  • Unut Ama Sev
  • Anamız Babamız Yok Deriz
  • Aklım Hep Firarda
  • Karanlık
  • Neyin Nesi
  • Kaçar Gider
  • Zor
  • Yüksek
  • Bir Bildiğin Vardır
  • Sana Bu Kadar Uzakken
  • Bayılırız Deliliğe
  • Sahte Dualar
  • Nereye Kadar
  • Bizi Bırakma
  • Tekrardan

GRUP NE ZAMAN KURULDU?

Dolu Kadehi Ters Tut, 2014 yılının sonunda Uğurhan Özay ve Mürsel Oğulcan Ava tarafından kuruldu. Grubun ilk dönemindeki adı “Lavuks” olarak biliniyordu. İkili, 2015 yılında ev ortamında kaydettikleri “Polonya'nın Başı Belada” albümüyle müzik çalışmalarına başladı. Grup, 2016 yılında daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başlarken, 2017'de ilk stüdyo albümü “Dünyanın En İyi Albümü”nü yayımladı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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