DKTT GRUBU ÜYELERİ KİMLER? Dolu Kadehi Ters Tut grubunda kimler var?

Türkçe alternatif müziğin sevilen grupları arasında yer alan Dolu Kadehi Ters Tut, müzik kariyeri boyunca kendine özgü tarzıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. 2014 yılında kurulan grubun özellikle Uğurhan Özay ve Mürsel Oğulcan Ava'dan oluşan yapısı dikkat çekiyor. Dolu Kadehi Ters Tut grubunda kimler var? DKTT'nin solisti kim, grupta hangi isimler yer alıyor? İşte merak edilen detaylar...

DKTT GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

Dolu Kadehi Ters Tut (DKTT), Uğurhan Özay ve Mürsel Oğulcan Ava'dan oluşan iki kişilik bir müzik grubudur. Uğurhan Özay grupta vokal görevini üstlenirken, Mürsel Oğulcan Ava gitar, geri vokal ve prodüksiyon çalışmalarında yer alıyor. Grup, sahne performanslarında farklı müzisyenlerden de destek alabiliyor.

DOLU KADEHİ TERS TUT GRUBUNDA KİMLER VAR?

Dolu Kadehi Ters Tut'un temel kadrosunda Uğurhan Özay ve Mürsel Oğulcan Ava bulunuyor. İkili, grubun müzik üretiminin yanı sıra klip ve prodüksiyon çalışmalarında da aktif rol üstleniyor.

ŞARKILARI HANGİLERİ?

Dolu Kadehi Ters Tut'un öne çıkan şarkıları arasında şunlar yer alıyor:

Belki

Evim

Unut Ama Sev

Anamız Babamız Yok Deriz

Aklım Hep Firarda

Karanlık

Neyin Nesi

Kaçar Gider

Zor

Yüksek

Bir Bildiğin Vardır

Sana Bu Kadar Uzakken

Bayılırız Deliliğe

Sahte Dualar

Nereye Kadar

Bizi Bırakma

Tekrardan

GRUP NE ZAMAN KURULDU?

Dolu Kadehi Ters Tut, 2014 yılının sonunda Uğurhan Özay ve Mürsel Oğulcan Ava tarafından kuruldu. Grubun ilk dönemindeki adı “Lavuks” olarak biliniyordu. İkili, 2015 yılında ev ortamında kaydettikleri “Polonya'nın Başı Belada” albümüyle müzik çalışmalarına başladı. Grup, 2016 yılında daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başlarken, 2017'de ilk stüdyo albümü “Dünyanın En İyi Albümü”nü yayımladı.