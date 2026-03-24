Antalya'nın Kaş ilçesinde görevli Tapu Müdürlüğü personeli Diyar Akdağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait dört tapu kaydını sorguladığını kabul etti. Akdağ, ifadesinde bu sorgulamayı sosyal medyada tanıştığı ve "Ayşegül" ismini bildiği bir kişinin yönlendirmesiyle gerçekleştirdiğini, elde ettiği bilgileri de mesaj yoluyla söz konusu kişiye ilettiğini belirtti. Peki, Diyar Akdağ kimdir? Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan Diyar Akdağ gözaltında mı? Detaylar...

DİLAN AKDAĞ KİMDİR, NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında açığa alınan Diyar Akdağ, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Böyle bir suça bilerek karışmadım" ve "Beni kullandığını sonradan anladım." Akdağ, işlemleri yaparken kandırıldığını fark etmediğini belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ifade etti.

Diyar Akdağ ayrıca, Adalet Bakanı'na yönelik iddiaların doğru olmadığını düşündüğünü belirterek, "Adalet Bakanımıza yönelik kumpas ve iftira içerisinde bilinçli bir şekilde bulunmadım" dedi.

Soruşturma genişletiliyor. Dosya kapsamında Akdağ'ın iletişim kurduğu kişiler ve olası bağlantıları da inceleniyor. İddialara göre, "Ayşegül" olarak bilinen kişi daha önce kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçundan sabıkalı ve bazı siyasi isimlerle temasta bulunmuş. Ayrıca şüphelinin ailesi ve çevresine ilişkin çeşitli iddialar da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü belirtti.