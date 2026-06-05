Discord açıldı mı, Discord açılacak mı, Discord ne zaman açılacak? Discord açılıyor mu?

“Discord açılacak mı?” ve “Discord ne zaman açılır?” soruları, platforma erişim sağlayamayan kullanıcıların en çok merak ettiği başlıklar arasında öne çıkıyor. Discord’un mevcut durumu hakkında resmi açıklamalar ve güncel erişim bilgileri araştırılırken, kullanıcılar özellikle “Discord açıldı mı?” sorusuna net bir yanıt arıyor. Yaşanan bağlantı sorunları veya bölgesel erişim kısıtlamaları ihtimali, bu tür sorguların artmasına neden olurken, gözler platformdan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda.

DISCORD’A ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN GETİRİLDİ?

Sesli, görüntülü ve yazılı iletişim platformu Discord’a 9 Ekim 2024 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirilmişti. “Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” gerekçesiyle alınan karar sonrası platform Türkiye’den erişime kapatılmış, kullanıcılar uzun süredir giriş sorunu yaşamaya devam etmişti. Bu süreçte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kayıtlarında da Discord’a yönelik erişim engelinin yürürlükte olduğu bilgisi yer aldı.

DISCORD AÇILDI MI 2026?

2026 yılı itibarıyla Discord’un Türkiye’de yeniden erişime açıldığına dair resmi bir karar bulunmuyor. BTK’nın güncel kayıtlarına göre platforma yönelik erişim engeli halen devam ediyor. Kullanıcılar “Discord açıldı mı?” sorusuna yanıt ararken, mevcut durumda erişim kısıtlamasının sürdüğü ve platforma normal yollarla giriş yapılamadığı görülüyor.

BAKAN URALOĞLU’NDAN DISCORD AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord’un durumu hakkında yaptığı son açıklamada platform ile görüşmelerin sürdüğünü ve bazı ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, Discord’un Türkiye’nin taleplerine yönelik adımlar attığını belirterek, “Muhtemelen bir müddet sonra açacağız” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, erişim engelinin kaldırılabileceğine yönelik beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

DISCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

Discord’un ne zaman açılacağına dair net bir tarih henüz açıklanmış değil. Ancak Bakan Uraloğlu’nun açıklamaları, platformun Türkiye’nin belirlediği bazı güvenlik ve yasal kriterleri karşılamaya başladığını gösteriyor. Sürecin tamamlanması halinde BTK tarafından alınacak yeni bir kararla erişim engelinin kaldırılabileceği değerlendiriliyor.

DISCORD İÇİN HANGİ KRİTERLER ÖNE ÇIKIYOR?

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Discord’un Türkiye’de yeniden erişime açılabilmesi için bazı temel şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bunlar arasında çocuk güvenliği politikalarının güçlendirilmesi, zararlı içeriklerin kaldırılması için etkin moderasyon sistemleri kurulması, yasal taleplere hızlı yanıt verecek bir temsilcilik yapısının oluşturulması ve veri güvenliği standartlarının artırılması yer alıyor.

KULLANICILARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Discord’un geleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, milyonlarca kullanıcı platformun yeniden erişime açılıp açılmayacağını yakından takip ediyor. Resmi bir açılış tarihi verilmemiş olsa da, yapılan son açıklamalar sürecin olumlu yönde ilerlediği şeklinde yorumlanıyor.