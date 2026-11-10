Dirk Kuyt'ın yeni görevi nedir? Dirk Kuyt Fenerbahçe’den ayrıldı mı, kaldı mı?

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Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin ardından Dirk Kuyt'ın kulüpteki geleceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerin Liverpool karşısında aldığı galibiyette önemli rol oynadığı belirtilen Hollandalı futbol adamının teknik heyette görev almayacağı, ancak kulüp bünyesinde farklı bir pozisyonda değerlendirilebileceği ifade edildi. Peki, Dirk Kuyt Fenerbahçe'den ayrıldı mı, kaldı mı? Dirk Kuyt'ın yeni görevi ne olacak? Detaylar...

DİRK KUYT FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI, KALDI MI?

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'ın geleceğine ilişkin değerlendirmeler, Milliyet Gazetesi muhabiri Senad Ok'un Skorer Instagram yayınında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Ok, Hollandalı futbol adamının Liverpool karşısında alınan galibiyette önemli bir payı bulunduğunu belirterek kulüp bünyesinde kalması gerektiğini savundu.

Kuyt'ın Fenerbahçe teknik heyetinde görev almayacağını ifade eden Ok, buna karşın kulüp içerisinde farklı bir pozisyonda değerlendirilmesi için arayış bulunduğunu aktardı. Bu açıklamalar doğrultusunda Kuyt'ın yeni görevine ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

DİRK KUYT'IN FENERBAHÇE'DEKİ YENİ GÖREVİ NE OLACAK?

Dirk Kuyt için Fenerbahçe'de teknik heyet dışında farklı bir görev üzerinde çalışıldığı belirtildi. Ancak Hollandalı futbol adamının hangi pozisyonda görev alacağına ilişkin henüz resmi ve kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı.

Senad Ok, Liverpool karşısında elde edilen galibiyetin Kuyt açısından önemli bir başarı olduğunu dile getirdi. Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçındaki taktik planlamaya müdahale etmediğini açıkladığını hatırlatan Ok, Kuyt'ın eski kulübü Liverpool'u yakından tanımasının da önemli bir avantaj olduğunu ifade etti.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN GREENWOOD PLANI BELLİ OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Greenwood için düşündüğü oyun planı da Senad Ok'un değerlendirmeleri arasında yer aldı. Ok'un aktardığına göre Belözoğlu, Greenwood'u Süper Lig karşılaşmalarında daha ileri bölgede kullanmayı hedefliyor.

Yeni planlamada oyuncunun savunmaya daha az gelmesi, hücumdaki enerjisini koruması ve rakip kaleye yakın bölgelerde daha fazla sorumluluk üstlenmesi amaçlanıyor. Belözoğlu'nun Greenwood'un teknik ve üretici özelliklerinden daha fazla yararlanmak istediği belirtildi.