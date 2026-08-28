Dilara Kurtulmuş'un kınasına Sihirli Annem ve Selena ekibinden kimler katıldı? Dilara Kurtulmuş'un kınası ne zamandı, kimler geldi?

Bir döneme damga vuran Selena dizisinin Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş'un kına gecesi, eski rol arkadaşlarını yeniden bir araya getirdi. 28 Ağustos 2026 Cuma günü gündeme gelen kına gecesinde Kurtulmuş, Umutcan Ekmez ile düğün öncesi mutluluğunu ailesi ve yakın dostlarıyla paylaştı. Geceye Selena'dan Gizem Güven, Sihirli Annem'den Zeynep Bozkaya ve Jennifer Boyner katılırken, buluşmadan yansıyan kareler sosyal medyada dikkat çekti. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

DİLARA KURTULMUŞ EVLENİYOR MU?

Evet. Selena dizisinin Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş, Umutcan Ekmez ile evleniyor. Çiftin düğün öncesi heyecanı, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı kına gecesiyle başladı. Müzik ve dans eşliğinde gerçekleşen gecede renkli anlar yaşandı.

DİLARA KURTULMUŞ'UN KINASINA KİMLER KATILDI?

Dilara Kurtulmuş'un kına gecesinde ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra oyuncu arkadaşları da yer aldı. Selena dizisindeki eski rol arkadaşı Gizem Güven geceye katılan isimler arasında yer aldı. Ayrıca Sihirli Annem dizisinden tanınan Zeynep Bozkaya ve Jennifer Boyner de kına gecesinde Kurtulmuş'u yalnız bırakmadı.

DİLARA KURTULMUŞ KİMİNLE EVLENİYOR?

Dilara Kurtulmuş, Umutcan Ekmez ile evleniyor. Çift, düğün öncesinde düzenlenen kına gecesinde aileleri ve yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Geceden paylaşılan fotoğraf ve videolarda çiftin mutluluğu dikkat çekti.

OLAY NEDİR?

Bir döneme damga vuran Selena dizisinde Nazlı karakterini canlandıran Dilara Kurtulmuş'un evlilik hazırlığı, magazin gündemine geldi. Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez'in kına gecesinde Selena ve Sihirli Annem dizilerinden tanınan oyuncular da bir araya geldi.

Kına gecesinden sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolar kısa sürede ilgi görürken, Dilara Kurtulmuş'un düğün öncesi mutluluğu takipçilerinin de dikkatini çekti.