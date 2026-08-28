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Dilara Kurtulmuş evleniyor mu? Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş kiminle evleniyor, olay nedir?

Dilara Kurtulmuş evleniyor mu? Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş kiminle evleniyor, olay nedir?
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Selena dizisinin sevilen karakteri Nazlı'yı canlandıran Dilara Kurtulmuş, özel hayatıyla yeniden gündemde. Ünlü oyuncunun Umutcan Ekmez ile düğün öncesi kına gecesi düzenlemesi, "Dilara Kurtulmuş evleniyor mu?" sorusunu gündeme taşıdı. Selena ve Sihirli Annem dizilerinden tanınan isimlerin de buluştuğu geceden renkli görüntüler paylaşılırken, Kurtulmuş'un kiminle evleneceği merak konusu oldu. Peki, Dilara Kurtulmuş evleniyor mu? Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş kiminle evleniyor, olay nedir?

Bir döneme damga vuran Selena dizisinin Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş, evlilik hazırlığıyla dikkatleri üzerine çekti. Umutcan Ekmez ile kına gecesinde aileleri ve yakın dostlarıyla bir araya gelen Kurtulmuş'un mutluluğu geceye yansıdı. Eski rol arkadaşı Gizem Güven'in yanı sıra Sihirli Annem'den Zeynep Bozkaya ve Jennifer Boyner'in de katıldığı gecenin ardından "Dilara Kurtulmuş kiminle evleniyor, düğün ne zaman?" soruları araştırılmaya başlandı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

DİLARA KURTULMUŞ EVLENİYOR MU?

Evet. Selena dizisinde Nazlı karakteriyle tanınan Dilara Kurtulmuş, Umutcan Ekmez ile evleniyor. Çiftin düğün heyecanı, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı kına gecesiyle başladı. Gecede müzik ve dans eşliğinde renkli anlar yaşandı.

DİLARA KURTULMUŞ KİMİNLE EVLENİYOR?

Dilara Kurtulmuş, Umutcan Ekmez ile evleniyor. Çift, düğün öncesi düzenlenen kına gecesinde aileleri ve yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Özel gecede Kurtulmuş'un eski rol arkadaşı Gizem Güven de yer aldı.

OLAY NEDİR?

Bir dönemin sevilen dizisi Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş, düğün öncesi kına gecesiyle gündeme geldi. Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez'in kına gecesine ailelerinin yanı sıra oyuncu arkadaşları da katıldı.

Gecede Selena dizisinden Gizem Güven, Sihirli Annem dizisinden ise Zeynep Bozkaya ve Jennifer Boyner yer aldı. Davetliler müzik ve dans eşliğinde eğlenirken, geceden paylaşılan fotoğraf ve videolar sosyal medyada ilgi gördü.

DİLARA KURTULMUŞ KİMDİR?

Dilara Kurtulmuş, çocuk yaşta oyunculuğa başlayan ve özellikle Selena dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle tanınan oyuncudur. Kurtulmuş, Selena'nın yanı sıra farklı televizyon projelerinde de rol aldı. Nazlı karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer edinen oyuncu, yıllar sonra bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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